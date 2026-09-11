Co.opmart đồng hành học sinh vượt khó

Những ngày đầu tháng 9, hòa cùng không khí rộn ràng của năm học mới, chuỗi siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart tại các địa phương đã liên tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, mang niềm vui đến cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Co.opmart trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (HỒNG CHÂU)

Tại Gia Lai, Co.opmart Quy Nhơn khởi động chương trình “Tiếp bước đến trường” với 24 suất quà tặng học sinh vượt khó tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai. Trước đó, siêu thị đã gửi tặng 170 suất tập vở đến các em học sinh tại vùng đặc biệt khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Canh Liên (làng Hà Giao, xã Canh Liên). Là đơn vị đảm nhận cung cấp thực phẩm an toàn cho hơn 20 trường học trên địa bàn, Co.opmart Quy Nhơn tiếp tục khẳng định hình ảnh là điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ địa phương. Cùng thời điểm, tại tỉnh An Giang, Co.opmart Long Xuyên đã phối hợp cùng Hội Người mù tỉnh, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và các nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Chương trình đã trao 145 phần quà cho hội viên khiếm thị và 50 phần quà cho học sinh vượt khó trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng.

Thông qua những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực, chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng của các siêu thị Co.opmart không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ, sẻ chia, mà còn nâng cao hình ảnh một thương hiệu bán lẻ thuần Việt luôn sống có trách nhiệm và đồng hành bền chặt cùng người tiêu dùng cả nước.

ANH THY