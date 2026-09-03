Saigon Co.op đưa sản phẩm Tick xanh đến bếp ăn, trường học

Sau hơn 2 năm triển khai, số lượng sản phẩm tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tại hệ thống Saigon Co.op đã lên gần 1.400 sản phẩm, trong đó thực phẩm tươi sống với 1.076 sản phẩm của 78 nhà cung cấp. Đáng chú ý, hàng nhãn riêng cũng được Saigon Co.op đưa vào chương trình với 147 mã hàng của 10 nhà cung cấp. Đây là nhóm hàng nhà bán lẻ có thể tham gia sâu từ khâu lựa chọn nhà sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng cho đến khi sản phẩm lên quầy kệ.

Nhóm sản phẩm Tick xanh được bố trí quầy kệ nổi bật tại siêu thị Co.opmart (ẢNH: PHƯƠNG AN)

Không chỉ tăng về số lượng sản phẩm, phản ứng của thị trường đối với nhóm hàng Tick xanh cũng khá tích cực. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2026, doanh số các sản phẩm tham gia chương trình tại hệ thống Saigon Co.op đạt 615 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng tại TPHCM đạt 418 tỷ đồng, tăng 14% và chiếm khoảng 70% tổng doanh số Tick xanh của toàn hệ thống. Khu vực Tây Nguyên - Đông Nam bộ tăng 21%. Một số nhóm thực phẩm thiết yếu ghi nhận mức tăng cao, trong đó nhóm gia súc tăng gần 300%, trứng gia cầm tăng 20%. Doanh số hàng nhãn riêng Saigon Co.op tham gia chương trình cũng tăng 8,2%.

Theo Saigon Co.op, kết quả này phần nào cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và khả năng kiểm chứng thông tin phía sau sản phẩm ngoài yếu tố giá cả. Khi sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và minh bạch thị trường nhận diện, nhà sản xuất cũng có thêm động lực đầu tư cho vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, từ nền tảng này, đơn vị dự kiến mở rộng nguồn hàng đạt chuẩn và đưa sản phẩm Tick xanh đến các trường học, bếp ăn tập thể và các kênh tiêu thụ có nhu cầu lớn.

MINH ANH