Co.opXtra tìm hiểu mô hình AI, tự động hóa bán lẻ tại Singapore

Cuối tháng 8-2026, đoàn công tác của Công ty TNHH Saigon Co.op FairPrice (Co.opXtra) và Saigon Co.op đã làm việc, tìm hiểu mô hình vận hành của FairPrice Group tại Singapore. Chương trình tập trung vào các khâu tác động trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống bán lẻ như tổ chức hàng hóa, vận hành kho, xử lý đơn hàng trực tuyến, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đoàn công tác của Co.opXtra tìm hiểu mô hình bán lẻ tại Singapore (ẢNH: HỒNG ANH)

Tại hệ thống đại siêu thị FairPrice Xtra, đoàn trực tiếp tìm hiểu quy trình xử lý một đơn hàng trực tuyến, từ tiếp nhận thông tin, soạn hàng, hoàn thiện đơn đến giao tận nhà. Việc kết nối giữa điểm bán vật lý và kênh trực tuyến đang trở thành yêu cầu quan trọng khi người tiêu dùng sử dụng nhiều phương thức mua sắm khác nhau.

Một nội dung khác được Co.opXtra quan tâm là mô hình kho trung tâm với dây chuyền soạn hàng tự động. Công nghệ được đưa vào các khâu lưu trữ, phân loại, soạn đơn và phân phối hàng hóa đến điểm bán, qua đó giảm thao tác thủ công và nâng năng suất vận hành. Đây cũng là bài toán đáng chú ý đối với các hệ thống bán lẻ có mạng lưới lớn, khi tốc độ bổ sung hàng và khả năng kiểm soát tồn kho ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tại mô hình FairPrice Finest, AI được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động của siêu thị. Xe đẩy mua sắm tích hợp công nghệ hỗ trợ khách tìm hàng và gợi ý sản phẩm; hệ thống camera có thể nhận diện tình trạng hàng hóa trên quầy kệ, phát hiện những vị trí cần vệ sinh để nhân viên kịp thời xử lý.

Theo Co.opXtra, những mô hình tìm hiểu tại Singapore sẽ được nghiên cứu trên cơ sở khả năng áp dụng vào điều kiện thực tế tại Việt Nam. Việc tăng ứng dụng công nghệ, tự động hóa và kết nối các kênh bán hàng được kỳ vọng không chỉ nâng hiệu quả vận hành mà còn giúp nhà bán lẻ phục vụ người tiêu dùng nhanh và thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh cạnh tranh bán lẻ ngày càng dựa nhiều vào năng lực công nghệ và chất lượng phục vụ, việc tiếp cận các mô hình đã được vận hành thực tế mở thêm hướng để doanh nghiệp trong nước lựa chọn giải pháp phù hợp, từng bước nâng năng suất và chất lượng dịch vụ.

PHƯƠNG NHI