Doanh nghiệp chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm

Từ giữa tháng 8-2026, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, dự trữ nguồn hàng cho mùa kinh doanh cuối năm, tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu thực và mức giá phù hợp.

Người tiêu dùng lựa chọn rau quả tại một siêu thị (ẢNH: NHƯ Ý)

Đáp ứng nhu cầu thị trường

2 tuần nay, các bộ phận thu mua, sản xuất của Công ty Alluvia Chocolatier (xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) đã tất bật lên kế hoạch, làm việc với các đối tác cung cấp nguyên liệu. Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc điều hành Alluvia Chocolatier, cho biết, dù mùa mua sắm cuối năm còn vài tháng nữa song doanh nghiệp phải tính toán từ bây giờ để tránh bị động, nhất là với những sản phẩm quà tặng như sôcôla. “Nhu cầu đối với sản phẩm quà tặng thường bắt đầu tăng mạnh từ tháng 10 do có các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Do đó, việc chuẩn bị nguyên liệu phải kỹ lưỡng, bảo đảm số lượng, chất lượng và đặc biệt là giữ giá”, bà Nguyễn Ngọc Điệp chia sẻ.

Không chỉ nhóm hàng quà tặng, doanh nghiệp cung ứng thực phẩm thiết yếu cũng bắt đầu tính toán nguồn hàng cho những tháng có nhu cầu cao. Theo ông Trương Chí Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, những tháng cuối năm, nhu cầu đối với mặt hàng trứng thường tăng. Vì vậy, doanh nghiệp đã làm việc với các đầu mối,trang trại để tính toán sản lượng, chủ động nguồn cung cho từng thời điểm.

Cùng với doanh nghiệp sản xuất, các nhà phân phối lớn như Saigon Co.op cũng đã làm việc với nhà cung cấp để đặt hàng với số lượng lớn, xác định nhóm sản phẩm dự báo có nhu cầu tăng để đối tác chủ động kế hoạch sản xuất. Theo đại diện Saigon Co.op, việc chốt nguồn hàng sớm, mua với sản lượng lớn giúp hệ thống có thêm dư địa ổn định giá khi thị trường bước vào cao điểm.

Nhóm hàng được nhà bán lẻ này chuẩn bị gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Trong đó, phần lớn là hàng sản xuất trong nước, được phân bổ ở nhiều mức giá để phù hợp với khả năng chi tiêu khác nhau của người tiêu dùng.

Việc các doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị hàng từ tháng 8 diễn ra trong bối cảnh thị trường bước dần vào chuỗi mùa mua sắm cao điểm nối tiếp nhau. Theo dự báo của Công ty khoa học dữ liệu Metric, trong giai đoạn tới, bách hóa, thực phẩm tiếp tục là những nhóm hàng đáng chú ý, tập trung vào đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm tiện lợi, gia vị. Hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe và đồ dùng gia đình cũng là các nhóm được dự báo có nhu cầu đáng kể. Đáng chú ý, phân khúc giá từ 100.000-200.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ hàng của người tiêu dùng. Điều này khiến bài toán của doanh nghiệp không đơn giản là tăng lượng hàng để đón mùa cao điểm. Quan trọng hơn là dự báo đúng nhóm sản phẩm sẽ tăng nhu cầu, mức giá người tiêu dùng chấp nhận và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường. “Sức mua có thể tăng trong mùa cao điểm nhưng sẽ tập trung vào nhu cầu thiết yếu thay vì các mặt hàng mang tính phô trương, cao cấp”, ông Nguyễn Công Tín, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Bologna, nhận định.

Giữ ổn định giá

Theo Sở Công thương TPHCM, thị trường hàng hóa trên địa bàn hiện cơ bản ổn định, nguồn cung phong phú, lưu thông thông suốt. Tuy nhiên, những tháng cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027 là giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng cao, đặc biệt với các nhóm lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Vì vậy, ngoài theo dõi diễn biến sức mua, việc chủ động nguồn cung cho giai đoạn cao điểm cũng được thành phố đặt ra.

Sở Công thương cho biết, Chương trình Bình ổn thị trường tiếp tục là một trong những công cụ để thành phố chủ động nguồn hàng và hỗ trợ điều tiết thị trường khi nhu cầu tăng. Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 được triển khaitừ ngày 1-4-2026 đến hết 31-3-2027, gồm 11 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu với sản lượng dự kiến đáp ứng khoảng 20%-35% nhu cầu thị trường. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn như Saigon Co.op, Vissan, Vĩnh Thành Đạt… là nguồn lực để thành phố chủ động hơn trong cân đối cung - cầu khi thị trường bước vào các đợt mua sắm cao điểm.

Cùng với chuẩn bị nguồn cung, Sở Công thương TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kết nối hàng hóa với các địa phương và phối hợp xử lý khi có biến động. Công tác kiểm tra cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Saigon Co.op khẳng định, giữ giá ổn định là mục tiêu được hệ thống ưu tiên trong mùa mua sắm cuối năm. Đơn vị cam kết không tăng giá giai đoạn cao điểm đối với các mặt hàng thuộc chương trình bình ổn thị trường, đồng thời chủ động làm việc với nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn hàng và hạn chế tác động đến giá bán.

Ngoài chủ động nguồn cung, kiểm soát chất lượng hàng hóa là yêu cầu được Saigon Co.op thực hiện xuyên suốt. Theo đại diện Saigon Co.op, hệ thống hiện duy trì 3 lớp kiểm soát, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm tươi sống. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, hệ thống thực hiện thu hồi và ngưng kinh doanh. “Với sự chuẩn bị từ sớm, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định những tháng cao điểm cuối năm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân”, đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

NGỌC THÙY