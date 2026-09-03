Co.op Food nâng cấp diện mạo loạt cửa hàng tại TP Hà Nội

Sau giai đoạn thử nghiệm tại một số điểm bán phía Nam, Co.op Food đang mở rộng diện mạo mới ra hệ thống, với 9 cửa hàng vừa được nâng cấp vào cuối tháng 8-2026. Trong số này có 3 cửa hàng tại TP Hà Nội.

Diện mạo mới của cửa hàng Co.op Food (HỒNG CHÂU)

Không chỉ thay đổi nhận diện, các điểm bán được làm mới theo hướng hiện đại hơn về không gian, chú trọng trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua thực phẩm và hàng thiết yếu hàng ngày tại khu dân cư.

Trước đó, tháng 5-2026, Saigon Co.op đã đưa mô hình Co.op Food New Concept vào thử nghiệm tại 5 cửa hàng đầu tiên ở TPHCM, TP Đồng Nai và TP Cần Thơ. Trong đó, 3 điểm tại TPHCM gồm Co.op Food đường Hàn Thuyên, đường Trịnh Đình Trọng và chợ Giãn Dân. Từ nhóm cửa hàng thử nghiệm ban đầu đến đợt nâng cấp đồng loạt cuối tháng 8, phạm vi áp dụng mô hình mới đang được mở rộng cả về số lượng điểm bán lẫn địa bàn. Đặc biệt, nâng cấp diện mạo mới cho các cửa hàng tại TP Hà Nội cho thấy quá trình trẻ hóa Co.op Food đã vào giai đoạn nhân rộng, thay vì dừng ở việc thử nghiệm tại một vài cửa hàng.

Theo định hướng của Saigon Co.op, việc làm mới Co.op Food gắn với mục tiêu nâng cấp trải nghiệm mua sắm và hiện đại thương hiệu trong bối cảnh các mô hình bán lẻ quy mô nhỏ ngày càng cạnh tranh bằng sự thuận tiện, không gian và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

MINH CHÂU