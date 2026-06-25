Co.opSmile khai trương 2 điểm bán mới tại TPHCM

Sau khi đưa vào hoạt động 5 cửa hàng bách hóa hiện đại, hệ thống Co.opSmile tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ với việc khai trương thêm 2 điểm bán mới tại TPHCM ở địa chỉ 175-177 Lê Quang Sung, phường Bình Tây và 194/34 Bạch Đằng, phường Bình Thạnh.

Cửa hàng Co.opSmile tại địa chỉ 194/34 Bạch Đằng, phường Bình Thạnh chính thức đi vào hoạt động, bổ sung thêm điểm mua sắm tiện lợi cho người dân khu vực. Cửa hàng cung cấp các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình với nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày. Nhân dịp khai trương, Co.opSmile triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như tặng quà cho 100 khách hàng đầu tiên, bốc thăm trúng thưởng cho hóa đơn từ 300.000 đồng và nhân đôi điểm thưởng cho khách hàng thành viên

Việc liên tục mở thêm các điểm bán mới cho thấy xu hướng phát triển của các mô hình cửa hàng quy mô nhỏ, gần khu dân cư, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thiết yếu thuận tiện hơn. Đại diện hệ thống Co.opSmile cho biết tiếp tục tập trung mở rộng mạng lưới tại các khu dân cư đông đúc, góp phần tăng khả năng tiếp cận hàng Việt và mặt hàng thiết yếu cho người dân.

NHUNG NGUYỄN