Xã hội

Tự ý chặt cây che bóng mát, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt 40 triệu đồng

Tự ý đốn hạ 3 cây xanh trong khuôn viên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng.

Ngày 20-8, UBND phường 2 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc về hành vi vi phạm khi tự ý đốn hạ 3 cây xanh che bóng mát trong khuôn viên trung tâm.

Cây xanh tạo bóng mát hàng chục năm bị cưa hạ khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc

Trước đó, ngày 26-7, trung tâm này đã tiến hành cưa hạ 3 cây xanh che bóng mát trong sân gồm: xà cừ, sao và cây me.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, gốc cây xà cừ và me có đường kính 55 cm; gốc cây sao có đường kính 25 cm. Hành vi này được thực hiện khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, vi phạm Khoản 3, Điều 54 Nghị định 16/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Cây xanh có đường kính gốc lớn bị cưa hạ tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc

Với hành vi vi phạm nêu trên, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Nghị định 16/2022 Cây xanh Vi phạm hành chính Lâm Đồng Xử phạt đốn hạ cây xanh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Bảo Lộc

