Cụ bà 80 tuổi hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadone để trong chai nước ngọt

Ngày 16-9, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành ca cấp cứu cho một nữ bệnh nhân (80 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng do uống nhầm thuốc cai nghiện Methadone được để trong chai nước ngọt.

Ngay sau khi tiếp nhận cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ê kíp cấp cứu lập tức đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho bệnh nhân. Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại nhưng xảy ra biến chứng khó lường là liệt cơ hô hấp khiến người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

3.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám cho nữ bệnh nhân cao tuổi bị ngộ độc Methadone

Tiếp đó, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm độc chất, chụp MRI sọ não, đánh giá nhược cơ hô hấp và các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp, nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tiếp tục khai thác tiền sử bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện, trước đó, cụ bà trên đã uống một chai nước ngọt trong nhà. Ngay lập tức, mẫu nước ngọt được gửi đi xét nghiệm. Kết quả của Viện pháp y quốc gia khẳng định, chai nước ngọt chứa Methadone - thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình.

Theo bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, Methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu. Liều lượng duy trì an toàn với người trẻ lại trở thành liều kịch độc rất nguy hiểm với cơ thể suy yếu của một cụ bà cao tuổi, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân cao tuổi này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các vật đựng thực phẩm để chứa các chất độc hại, dù là thuốc, hóa chất tẩy rửa hay bất kỳ thứ gì khác. Các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

MINH KHANG

Bệnh viện Thanh Nhàn Phạm Thị Trà Giang Độc chất Viện Pháp y quốc gia Cao tuổi Vật đựng Kịch độc Sọ não Máy MRI Thường quy ngộ độc Methadone

