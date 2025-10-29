Cư dân chung cư thoát nạn nhờ biết tin cháy qua nhóm Zalo

Vụ cháy nghi do chập điện, khiến khói lan rộng khắp các tầng, đáng chú ý, chuông báo cháy dường như không hoạt động, và người dân biết tin cháy từ nhóm Zalo.

Clip: Cứu 3 người dân mắc kẹt trong thang máy

Khoảng 18 giờ 30 ngày 29-10, chung cư Lê Thành (đường An Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM) bất ngờ có khói mù mịt tỏa ra từ block B2 của khu nhà này, hàng trăm người dân tháo chạy sang các block khác để thoát khỏi khu vực cháy.

Theo người dân, khói bốc ra từ phòng kỹ thuật điện của 1 tầng thuộc block B2, sau đó lan sang các tầng khác. Nhận tin báo cháy, lực lượng bảo vệ và người dân đã dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa ngay sau đó. Tuy nhiên, vụ cháy khiến cả 4 block chung cư Lê Thành mất điện hoàn toàn, nhiều người trong lúc di chuyển đã có triệu chứng khó thở, choáng váng khi hít phải loại khí này.

Đáng chú ý, nhiều người dùng thang máy cho biết, trước khi có thông tin cháy từ nhóm chat Zalo của chung cư, người dân dùng thang máy có dấu hiệu chập chờn. Trong đó, có 3 người bị kẹt trong thang máy phải nhờ lực lượng bảo vệ hỗ trợ thoát ra ngoài.

Cư dân chia sẻ trên nhóm chung cư Lê Thành

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để ổn định tình hình và xử lý đám cháy. Đến 20 giờ cùng ngày, người dân đã trở về chung cư an toàn.

Rất nhiều cư dân trong chung cư Lê Thành tỏ ra bất bình khi không biết vụ cháy, và chỉ nhận được báo cháy qua tin nhắn Zalo trong nhóm chung

Người dân rời khỏi chung cư sau sự cố

MINH NGHIÊM