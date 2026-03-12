Cử tri đề nghị kết nối hạ tầng, phát triển bền vững du lịch biển

Sáng 12-3, tại xã Long Hải (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị còn kết nối trực tuyến với điểm cầu Đặc khu Côn Đảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Long Hải

Gần 400 cử tri của 2 địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 5 (Đại biểu Quốc hội) và Đơn vị bầu cử số 13 (Đại biểu HĐND TPHCM) tham dự hội nghị.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bên phải) tiếp xúc cử tri xã Long Hải

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Đức (ấp Phước Hương) cho rằng điều người dân kỳ vọng sự gắn bó, lắng nghe cử tri một cách thường xuyên của các vị đại biểu sau khi được tín nhiệm; kịp thời tiếp nhận và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến môi trường, tình trạng quy hoạch treo kéo dài và việc bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Bà Huỳnh Thị Phúc trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Các cử tri xã Long Hải còn chỉ rõ, địa bàn xã đang giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị biển của TPHCM. Tuy nhiên, hệ thống giao thông kết nối còn nhiều hạn chế, tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 51 xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như hoạt động du lịch.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Long Hải trao đổi tại hội nghị

Từ đó, cử tri đề nghị quan tâm thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, nhất là tuyến đường Bãi Ngang, đường ven biển và hệ thống giao thông công cộng kết nối Long Hải với trung tâm TPHCM. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Cử tri xã Long Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng đề xuất cần quy hoạch lại không gian du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Lễ hội Dinh Cô là điểm nhấn văn hóa tâm linh của xã Long Hải, cần được quan tâm đầu tư, tổ chức bài bản để từng bước nâng tầm, phát huy giá trị văn hóa và du lịch của địa phương.

Các ứng cử viên ĐBQH - đơn vị bầu cử số 5 gồm: 1. Bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; 2. Bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; 3. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; 4. Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM - đơn vị bầu cử số 13 gồm: 1.Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; 2. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo; 3. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; 4. Ông Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; 5. Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải.

TRÚC GIANG