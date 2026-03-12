Chính trị

TPHCM có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

SGGPO

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị bầu cử sáng 12-3, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trên toàn quốc có 5 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó TPHCM có 2 người.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: QUANG PHÚC
Cụ thể, 2 người tự ứng cử tại TPHCM là ông Nguyễn Vĩnh Huy, công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Putin; TP Cần Thơ có 1 người là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc; tỉnh An Giang có 1 người là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại đặc khu Phú Quốc.

Theo bà Hà Thị Nga, cả 5 người tự ứng cử đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin chi tiết về những người tự ứng cử này đã được công bố rộng rãi để báo chí và nhân dân tìm hiểu.

ANH PHƯƠNG

