Quảng Ngãi: Mang thùng phiếu đến tận nhà giúp Mẹ Việt Nam anh hùng bỏ phiếu

Ngày 12-3, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, cho biết địa phương sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu, bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.

Ông Võ Trung Mạnh (bên trái), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, và ông Trần Quốc Huy (bên phải), Chủ tịch UBND xã, thăm, phát thẻ cử tri cho Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría, đồng thời động viên mẹ yên tâm chăm sóc sức khỏe

Toàn xã Tu Mơ Rông có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, già yếu, bệnh tật hoặc bại liệt. Trong số này có Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría. Tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để mẹ trực tiếp bỏ phiếu.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đến tận nhà trao thẻ cử tri cho cử tri đau bệnh

Bên cạnh đó, xã Tu Mơ Rông cũng xây dựng phương án bố trí xe đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu. Trường hợp cử tri mắc bệnh đột xuất, phải điều trị tại bệnh viện, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến bệnh viện để cử tri trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều được tự tay thực hiện quyền bầu cử.

HỮU PHÚC