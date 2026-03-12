Quảng Ngãi: Mang thùng phiếu đến tận nhà giúp Mẹ Việt Nam anh hùng bỏ phiếu

Toàn xã Tu Mơ Rông có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, già yếu, bệnh tật hoặc bại liệt. Trong số này có Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría. Tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để mẹ trực tiếp bỏ phiếu.
Bên cạnh đó, xã Tu Mơ Rông cũng xây dựng phương án bố trí xe đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu. Trường hợp cử tri mắc bệnh đột xuất, phải điều trị tại bệnh viện, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến bệnh viện để cử tri trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều được tự tay thực hiện quyền bầu cử.