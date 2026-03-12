Số dư người ứng cử đảm bảo hợp lý và đúng quy định

Sáng 12-3, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG chủ trì, điều hành họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc họp báo, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG cho biết, các nhiệm vụ then chốt như đảm bảo an ninh, thực hiện thông tin tuyên truyền và giải quyết khiếu nại đang được triển khai đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Tổng số người ứng cử ĐBQH chính thức là 864 người tại 182 đơn vị bầu cử, trong đó phụ nữ chiếm 45,37% (392 người); người trẻ tuổi dưới 40 tuổi chiếm 21,64% (187 người); người dân tộc thiểu số chiếm 21,76% (188 người); người ngoài Đảng chiếm 7,41% (64 người); và tỷ lệ tái cử là 27,31% (236 người). Đại biểu HĐND cấp tỉnh có 4.217 ứng cử viên để bầu ra 2.552 đại biểu. Cấp xã có 120.873 ứng cử viên để bầu ra 72.611 đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các thành viên HĐBCQG chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng số cử tri cả nước tính đến thời điểm báo cáo là 78.928.647 người; bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai từ ngày 3-2-2026 tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu để người dân kiểm tra, đối chiếu.

Cũng theo bà Tạ Thị Yên, tính đến ngày 12-3, đã có 4 địa phương tiến hành bỏ phiếu sớm tại 34 khu vực bỏ phiếu. Tổng cộng có 11 tỉnh, thành phố đã được phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực khó khăn hoặc đặc thù. “Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu này được ghi nhận là ổn định”, bà Tạ Thị Yên thông tin.

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, ở Trung ương đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đã xử lý và chuyển giao các đơn thư đủ điều kiện đến cơ quan thẩm quyền. Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã thực hiện rà soát, phân loại, chuyển các đơn thư này đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Ở địa phương, đã tiếp nhận 96 đơn thư, chủ yếu liên quan nhân sự ứng cử HĐND cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố. Các đơn thư này cơ bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo đúng thời hạn pháp luật quy định.

Nhìn chung, số lượng đơn thư liên quan bầu cử không nhiều, chủ yếu là phản ánh và kiến nghị, chưa phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc các vấn đề có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên phạm vi cả nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo về chất lượng ứng cử viên, bà Tạ Thị Yên khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình và thẩm quyền, đảm bảo các ứng cử viên có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Chất lượng nguồn nhân sự đã được nâng lên, với số dư người ứng cử đảm bảo hợp lý và đúng quy định. Quá trình chuẩn bị cũng đã gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

Về thời điểm công bố kết quả bầu cử, bà Tạ Thị Yên cho biết, theo luật, kết quả được công bố không chậm hơn ngày 25-3, song dự kiến kết quả sẽ được công bố sớm hơn, tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nhiệm kỳ mới.

ANH PHƯƠNG