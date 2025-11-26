Cử tri kiến nghị chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông

Sức sống cơ sở

Sáng 26-11, tổ đại biểu (ĐB) đơn vị số 26 và 27 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri các phường Đông Hòa, Dĩ An và An Phú trước kỳ họp HĐND TPHCM thứ 6 khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại phường Đông Hòa, tổ ĐB đơn vị 26 có ĐB Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự.

586900609_122142447260926645_3937196841810330198_n.jpg
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa

Cử tri phường Đông Hòa phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường ở phường và đề nghị sớm khắc phục.

Cử tri cũng nhắc lại một số nội dung đã phản ánh và đề nghị các ĐB tăng cường giám sát, giải quyết những kiến nghị cũ vì chưa có chuyển biến rõ rệt.

Tiếp xúc cử tri phường Dĩ An, tổ ĐB đơn vị số 26 có ĐB Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TPHCM.

Cử tri phường nêu bức xúc về các lĩnh vực quan trọng đối với đời sống người dân như đất đai và nhà ở, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều cử tri cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn giao thông đối với các phương tiện xe đầu kéo, nhất là tại nút giao Sóng Thần và đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để hạn chế tai nạn giao thông.

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An trả lời kiến nghị của cử tri

Theo cử tri Lê Xuân Lợi, những ngày qua, cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, cả hệ thống chính trị thành phố cùng vào cuộc, kịp thời hỗ trợ đồng bào. Ông kiến nghị kiện toàn hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi cấp xã để lực lượng này có thể tham gia vận động, đóng góp cho các hoạt động, phong trào ở địa phương.

CU TRI DIA N 2.jpg
Cử tri Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị

Tại phường An Phú, tổ ĐB đơn vị 27 gồm các ĐB: Thiếu tướng Trần Hữu Tài, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài PT-TH TPHCM; Trần Thanh Trọng, Tổng Giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai, tiếp xúc cử tri.

CỬ TRI AN PHÚ (26-11).jpg
Cử tri tham dự hội nghị tại phường An Phú
VĂN CHÂU

