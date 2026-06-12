Sức sống cơ sở

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống

SGGPO

Sáng 12-6, Tổ đại biểu số 4 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Bàu Bàng, An Long và Trừ Văn Thố trước Kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI. Hơn 200 cử tri của 3 xã tham dự.

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống

Tại xã Bàu Bàng, nhiều cử tri kiến nghị mở dải phân cách trên Quốc lộ 13 đoạn qua ấp Đồng Sổ để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân qua lại; nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống chiếu sáng; sớm đầu tư cải tạo chợ Lai Uyên đã xuống cấp.

2v.jpg
Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức tại xã Bàu Bàng và kết nối trực tuyến đến 2 xã An Long, Trừ Văn Thố

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng người dân được giao đất tái định cư nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với các trường hợp xây nhà không đúng vị trí đất thổ cư, đề nghị xã có giải pháp xử lý phù hợp để người dân không bị thiệt thòi.

Tại xã Trừ Văn Thố, cử tri kiến nghị điều chỉnh hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 13 và ĐT750 cho phù hợp với thực tế lưu thông, đồng thời đề nghị đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, cử tri xã An Long đề xuất sớm cấp mã số vùng trồng nhằm tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc nông sản; xem xét quy định hạn chế xe máy cày lưu thông trên các tuyến đường, bởi điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

2b.jpg
﻿Cử tri tại xã Bàu Bàng kiến nghị các vấn đề dân sinh

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chế biến mủ cao su và việc các nông trường cao su đào mương ngăn cách đất của nông trường với đất của người dân, gây khó khăn trong đi lại và canh tác.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

TÂM TRANG

Từ khóa

Nguyễn Ngọc Văn ĐT750 Nguyễn Thị Thảo Nguyên An Long HĐND TPHCM Quốc lộ 13 Cử tri Bàu Bàng Đèn giao thông Trừ Văn Thố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn