Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống

Sáng 12-6, Tổ đại biểu số 4 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Bàu Bàng, An Long và Trừ Văn Thố trước Kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI. Hơn 200 cử tri của 3 xã tham dự.

Tại xã Bàu Bàng, nhiều cử tri kiến nghị mở dải phân cách trên Quốc lộ 13 đoạn qua ấp Đồng Sổ để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân qua lại; nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống chiếu sáng; sớm đầu tư cải tạo chợ Lai Uyên đã xuống cấp.

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức tại xã Bàu Bàng và kết nối trực tuyến đến 2 xã An Long, Trừ Văn Thố

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng người dân được giao đất tái định cư nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với các trường hợp xây nhà không đúng vị trí đất thổ cư, đề nghị xã có giải pháp xử lý phù hợp để người dân không bị thiệt thòi.

Tại xã Trừ Văn Thố, cử tri kiến nghị điều chỉnh hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 13 và ĐT750 cho phù hợp với thực tế lưu thông, đồng thời đề nghị đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, cử tri xã An Long đề xuất sớm cấp mã số vùng trồng nhằm tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc nông sản; xem xét quy định hạn chế xe máy cày lưu thông trên các tuyến đường, bởi điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

﻿Cử tri tại xã Bàu Bàng kiến nghị các vấn đề dân sinh

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chế biến mủ cao su và việc các nông trường cao su đào mương ngăn cách đất của nông trường với đất của người dân, gây khó khăn trong đi lại và canh tác.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

TÂM TRANG