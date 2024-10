Cử tri quận 12 quan tâm đến hiệu quả sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông mới

Tổ ĐBQH đơn vị số 4 gồm các ĐB: Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành ủy viên, Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Sau khi nghe ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, cử tri quận 12 đã bày tỏ ý kiến, góp ý về việc có nhiều bộ sách giáo khoa gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh; quản lý đất đai; chế độ chính sách và một số vướng mắc liên quan đến các chung cư, dự án trên địa bàn quận 12.

Tại hội nghị, cử tri Lê Phương Thúy (phường Tân Chánh Hiệp) cho rằng, cần có quy định đồng bộ về sách giáo khoa và các ứng dụng, phần mềm học tập, để tránh gây lãng phí và dễ tiếp cận hơn trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay.

Cử tri Lê Phương Thúy nêu ý kiến tại hội nghị

Đồng ý kiến, cử tri Lê Thị Nguyệt (phường Tân Thới Nhất) cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng việc thay đổi sách giáo khoa và các chương trình học liên tục sẽ gây lãng phí. Bên cạnh đó, cử tri Lê Thị Nguyệt cũng cho rằng, hiện nay có nhiều tranh chấp xảy ra giữa người dân ở chung cư và chủ đầu tư vì chưa tìm được tiếng nói chung. Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc bàn giao quỹ bảo trì, công tác phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, việc cấp sổ hồng còn chậm hoặc chưa tiến hành... Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có phương hướng giải quyết triệt để tình trạng các doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ đối với người mua nhà chung cư.

Cử tri Lê Thị Nguyệt nêu ý kiến tại hội nghị

Trong khi đó, cử tri Huỳnh Ngọc Lâm (phường An Phú Đông) cho biết, vào đầu năm 2024, 3 phường gồm An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân được công nhận là các phường an toàn khu. Cử tri kiến nghị sớm triển khai thực hiện các chính sách đến người dân sống trong phường an toàn khu. Đồng thời xem xét xây dựng thêm trường học đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở địa phương.

Cử tri Nguyễn Ngọc Phương nêu ý kiến tại hội nghị

Thay mặt tổ ĐBQH, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TPHCM và cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Đối với các vấn đề trong thẩm quyền quận, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị UBND quận 12 tiếp tục rà soát và phối hợp với các sở ngành của thành phố để giải quyết các kiến nghị của cư dân ở các chung cư, dự án trên địa bàn quận mà các cử tri đã nêu. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị UBND quận 12 tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với các phường an toàn khu; thông tin tiến độ triển khai các hoạt động, giải pháp để đầu tư cho các phường này cũng như giải quyết các chính sách khác có liên quan như bảo hiểm y tế…

