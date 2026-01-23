Sân khấu cho thế hệ kế thừa

Các vở diễn thi tốt nghiệp của đạo diễn, sinh viên các khóa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung nghệ thuật, phong cách dàn dựng. Đây là “kho” vở diễn đầy hứa hẹn giữa bối cảnh sân khấu đang thiếu hụt những tác phẩm hay để phục vụ khán giả.

Một cảnh trong vở kịch Quỷ ở với người của đạo diễn trẻ Nguyễn Đăng Quang

Những vở diễn tâm huyết

Vừa qua, vở diễn Quỷ ở với người do sinh viên Nguyễn Đăng Quang dàn dựng đã gây bất ngờ không chỉ cho khán giả mà cả với những người trong nghề. Vở diễn này thực ra là bài thi tốt nghiệp năm 2025 của Đăng Quang tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Đăng Quang chia sẻ: “Ý tưởng của vở xuất hiện sau khi tôi đọc truyện ngắn Không có vua của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Nhiều người khuyên tôi chọn tác phẩm khác, bởi nội dung câu chuyện viết về nhân vật và xã hội với nhiều góc khuất, u tối. May sao, tôi được thầy NSND Trần Ngọc Giàu chỉ dẫn và gợi mở thêm, cho ý tưởng để có cái kết nhẹ nhàng, gần gũi với đời sống xã hội hôm nay hơn”.

Sau khi tốt nghiệp, Đăng Quang mong muốn vở diễn sẽ có một đời sống dài hơn, đến với nhiều khán giả hơn. Nhưng, với một đạo diễn trẻ mới ra trường, mong muốn này không đơn giản. Nguồn hỗ trợ cho việc tổ chức vở diễn không có, điểm diễn cũng không, thậm chí ngay cả nhà kho để cất các cảnh trí cũng phải chạy khắp nơi để thuê.

Trường hợp tương tự là vở diễn báo cáo tốt nghiệp Ngôi nhà thiếu đàn bà (tác giả Ngọc Linh) của sinh viên - đạo diễn Hứa Mạnh Dũng trong năm 2025. Vở được đầu tư dàn dựng công phu với chi phí khoảng 200 triệu đồng, nhận được nhiều lời khen của người làm nghệ thuật, nhưng sau đó cũng đành tạm cất kho.

Ước mơ sân khấu cho đạo diễn trẻ

NSND Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM (Nhà hát kịch 5B) mới đây đã mời 2 đạo diễn trẻ là Vũ Trần và Hứa Mạnh Dũng cùng về hợp tác thực hiện 2 kịch bản Hào quang trong bóng tối (tên gốc: El gran teatro del mundo, tác phẩm của nhà văn Tây Ban Nha Pedro Calderón de la Barca) và Ngôi nhà thiếu đàn bà (tác giả: Ngọc Linh). Chia sẻ về hành trình mới của “đứa con tinh thần”, đạo diễn trẻ Hứa Mạnh Dũng bộc bạch: “Tôi rất vui vì vở diễn của mình có thể tiếp tục sáng đèn”.

Trước đó, Nhà hát kịch 5B cũng đã kết nối với đạo diễn trẻ Hoàng Trần Thị Định để dựng vở kịch tâm lý, hiện sinh Cuộc chia tay tháng sáu (của nhà viết kịch vĩ đại người Nga Aleksandr Vampilov). Đây cũng chính là vở thi tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu của Hoàng Trần Thị Định vào cuối năm 2025.

NSƯT Ca Lê Hồng, thành viên Hội đồng nghệ thuật thuộc Sở VH-TT TPHCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, cho biết: “Nhiều vở diễn báo cáo tốt nghiệp của sinh viên khoa Đạo diễn được đầu tư rất chỉn chu, đạt chất lượng về nghệ thuật, thẩm mỹ, tư tưởng, sức sáng tạo... Tôi đã nhiều lần đề xuất với trường làm sao để những vở diễn tốt sáng đèn nhiều hơn, vừa để quảng bá cho các em vừa không uổng phí công sức, tâm huyết dựng vở”.

Có nhiều cách thức hỗ trợ, như: tổ chức biểu diễn hàng tuần tại sân khấu của trường; phối hợp với Hội Sân khấu TPHCM - Nhà hát kịch 5B để tổ chức sân khấu dành cho đạo diễn sinh viên, diễn viên trẻ; kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức ghi hình, phát sóng các vở diễn hay đến với khán giả... qua đó tạo điều kiện cho những đạo diễn trẻ tài năng tỏa sáng NSƯT CA LÊ HỒNG

