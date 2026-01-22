NSND Quốc Hưng hát trường ca về đất nước

Ngày 22-1, tại Hà Nội, NSND Quốc Hưng cùng ê kíp đã có buổi gặp gỡ báo chí ra mắt MV Đất nước hôm nay , trường ca dài hơn 8 phút được thực hiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện trong MV "Đất nước hôm nay"

Đất nước hôm nay do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện, với sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. MV được đạo diễn Anh Quân thực hiện. Tác phẩm mang màu sắc thính phòng, được xử lý theo hướng semi classic - pop nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khán giả đương đại.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung (bên phải) và NSND Quốc Hưng chia sẻ về quá trình thực hiện MV

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, anh từng viết nhiều ca khúc đơn về đề tài đất nước, song khuôn khổ giai điệu quen thuộc vẫn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn tầm vóc và chiều sâu lịch sử. Từ trăn trở đó, anh lựa chọn hình thức trường ca với cấu trúc lớn, nhiều chương, nhiều lớp cảm xúc, coi đây là “không gian âm nhạc đủ rộng để đề tài đất nước cất lời”.

Đất nước hôm nay được chia thành sáu chương, kết hợp nhiều hình thức như trữ tình, anh hùng ca, hành khúc, hoan ca. Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ biểu diễn giàu kinh nghiệm, NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đánh giá tác phẩm là một cuộc gặp gỡ đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc.

Hình ảnh trong MV "Đất nước hôm nay"

NSND Quốc Hưng xúc động chia sẻ Đất nước hôm nay như một dòng chảy lịch sử kể lại bằng âm nhạc, từ khi hình thành bằng máu và nước mắt, qua những năm tháng cha ông kiên cường chống ngoại xâm, đến giai đoạn đổi mới, xây dựng và học tập để vươn lên mạnh mẽ như hôm nay. Với anh, âm nhạc trong tác phẩm không còn là sự thể hiện cá nhân, mà là một hình thức cống hiến.

Việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV khiến cảm xúc ấy trọn vẹn hơn, như một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi tiếng hát được đặt trong bối cảnh lớn lao của dân tộc.

MV sử dụng nhiều tư liệu lịch sử quý giá kết hợp với những khung cảnh hùng vĩ của đất nước trên cả ba miền. MV Đất nước hôm nay được xem như một nỗ lực đáng quý, góp thêm một tiếng nói chính luận bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết nối lịch sử với đời sống hôm nay.

MAI AN