Truyền hình Việt thử sức với dòng phim ngắn chất lượng cao

Ngày 22-1, Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt dòng phim miniseries (ngắn tập) chất lượng cao, đánh dấu bước đi mới của phim truyền hình Việt trong bối cảnh thị trường và thói quen khán giả thay đổi mạnh mẽ.

Các nghệ sĩ có mặt trong buổi ra mắt dòng phim miniseries

Theo lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, sự phát triển nhanh của công nghệ, sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng nội dung số, cùng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của người xem đặt ra yêu cầu truyền hình phải tìm kiếm không gian sáng tạo mới. Trong bối cảnh đó, dòng phim miniseries, được xác định là hướng đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Dòng phim mới được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thế giới

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh, miniseries không chỉ là câu chuyện rút ngắn số tập, mà là một cách tiếp cận khác trong tư duy làm phim. Dòng phim này hướng tới việc khai thác sâu thân phận và đời sống nội tâm nhân vật trong những không gian cụ thể, cho phép câu chuyện được đào sâu và phát triển trọn vẹn, thay vì dàn trải theo lối kể quen thuộc.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, các phim miniseries được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa phản ánh những chuyển động của xã hội đương đại, gắn với sự phát triển của công nghệ và xu hướng tiếp nhận nội dung mới của khán giả. Về lâu dài, đây cũng là cách để truyền hình Việt lan tỏa hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thị trường rộng lớn hơn trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên

Đại diện của Trung tâm Phim truyền hình cho biết, thành công của những dự án mở màn sẽ là nền tảng để đơn vị tiếp tục mở rộng dòng phim miniseries trong thời gian tới, hướng tới những tác phẩm dám thử nghiệm, dám khác biệt và đặt trải nghiệm cảm xúc của khán giả làm trung tâm. Theo định hướng này, miniseries sẽ có cấu trúc gọn, nhịp kể nhanh, tập trung vào nhân vật, tâm lý và các vấn đề của đời sống xã hội hiện đại, nhằm tạo dấu ấn nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc rõ nét hơn.

Cảnh trong phim Đồng hồ đếm ngược

Ba bộ phim được lựa chọn mở đầu cho dòng phim miniseries gồm: Lời hứa đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, Đồng hồ đếm ngược do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện và Lửa trắng của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, từ tâm lý xã hội, đời sống người trẻ đến đề tài hình sự, chống tội phạm ma túy, nhưng cùng chung tinh thần tìm kiếm cách kể mới.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên VTV3.

VĨNH XUÂN