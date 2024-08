Cước vận tải container quốc tế giảm

Cụ thể, đến trung tuần tháng 8, giá cước đã giảm trên tất cả các tuyến, mạnh nhất là trên tuyến châu Á đi bờ Tây nước Mỹ và châu Âu với mức giảm khoảng 20%-30% so với cùng kỳ tháng trước. Mức giá trên các tuyến vận tải khác cũng giảm khoảng từ 15%-25%. Hiện tại, mức giá giảm bằng 44% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm trong dịch Covid-19 (tháng 9-2021). Dự kiến, giá cước vận tải biển sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do một số tác động tích cực từ thị trường và hiện tượng tắc nghẽn tại một số cảng lớn không còn xảy ra.

Cũng theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong khi giá cước vận tải giảm, sản lượng hàng hóa vận tải biển đang có dấu hiệu tăng trưởng. Trong 7 tháng của năm 2024, sản lượng đạt gần 500 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

BÍCH QUYÊN