Chạy thử nghiệm cấp điện bằng điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo

UBND đặc khu Côn Đảo, TPHCM vừa có thông báo về việc vận hành thử nghiệm đường dây 100kV cáp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Đặc khu Côn Đảo chuẩn bị có điện lưới để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hiện các đơn vị thi công trên công trường đang hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đóng điện thử nghiệm từ điểm đầu là ngăn lộ mở rộng 110kV thuộc TBA 220kV Vĩnh Châu, điểm nhận điện là TBA 110kV Côn Đảo. Trong quá trình đóng điện, các hạng mục trên địa bàn đặc khu Côn Đảo gồm: Hầm nối cáp HNC4; đoạn tuyến cáp ngầm trên đường Tây Bắc; đoạn tuyến trên đường tuần tra rừng; đoạn tuyến trên đường Huỳnh Thúc Kháng; đoạn tuyến trên đường Hồ Văn Mịch; đoạn tuyến trên đường mối mở đến Trạm biến áp 110kV Côn Đảo sẽ mang điện.

Thời gian đóng điện thử nghiệm bắt đầu từ 17 giờ ngày 22-8.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình đóng điện thử nghiệm, đặc khu Côn Đảo thông báo đến các cơ quan, đơn vị, khu dân cư được biết tuyến đường dây 110kV mang điện và nghiêm cấm những hành vi vi phạm hành lang an toàn của lưới điện tại các khu vực nêu trên. Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư triển khai thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân được biết.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo dự kiến đóng điện vào dịp 2-9 năm nay, sau khi thi công tuyến cáp ngầm xuyên biển dài 78 km từ đất liền ra đảo và hệ thống đường dây và trạm biến áp. Việc hoàn thành dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng sẽ cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Côn Đảo.

PHÚ NGÂN