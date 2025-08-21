Kinh tế

Giá heo hơi tiếp tục giảm sâu

SGGP

Ngày 20-8, giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg ở các vùng, miền trên cả nước. Cụ thể, miền Bắc ở mức 56.000-59.000 đồng/kg; tại Gia Lai chỉ còn 54.000 đồng/kg; tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh khu vực phía Nam có giá quanh mức 61.000-62.000 đồng/kg. So với hồi giữa năm, giá heo hơi trong cả nước đã giảm hơn 20.000 đồng/kg.

Trong ngày, tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM, những quầy thịt heo đầy ắp hàng nhưng vắng người mua. Giá cũng khá rẻ so với những tháng trước đó, như thịt ba rọi 155.000-158.000 đồng/kg, sườn non 175.000-185.000 đồng/kg, nạc đùi 120.000 đồng/kg… Để kích cầu, các siêu thị tung hàng loạt chương trình giảm giá. Hệ thống WinMart áp dụng mức giảm 20% cho hội viên, giá thịt mát chỉ từ 119.000-163.000 đồng/kg. Vissan, Hà Hiền, Saigon Co.op cũng giữ giá ổn định, thậm chí giảm thêm.

Mới đây, Sở Tài chính đã công bố bảng giá mới trong Chương trình bình ổn thị trường năm 2025 - Tết Bính Ngọ 2026. Nhiều sản phẩm thịt heo giảm từ 1.000-10.000 đồng/kg, tương đương 1%-7% so với mức cũ. Đại diện Sở Tài chính cho biết, việc điều chỉnh giá trong chương trình dựa trên diễn biến giá heo thực tế ngoài thị trường và đề xuất từ các đơn vị tham gia, nhưng sẽ đảm bảo mức giá hài hòa giữa quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở NN-MT TPHCM) cho biết, vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Long Hải và xã Xuân Sơn. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, phun tiêu độc khử trùng và tiêu hủy toàn bộ số heo nhiễm bệnh.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

Sở NN-MT TPHCM Hà Hiền Saigon Co.op WinMart Bính Ngọ Vissan Sườn non Thịt ba chỉ Sở Tài chính giá heo hơi

