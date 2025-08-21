Nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam tìm nguồn cung: Cơ hội vàng cho xuất khẩu

Nhiều nhà mua hàng quốc tế liên tiếp đến TPHCM và các địa phương để khảo sát, kết nối và đặt hàng với nhà sản xuất Việt Nam. Các triển lãm chuyên ngành, đặc biệt là khối lương thực, thực phẩm, trở thành địa điểm quan trọng cho hoạt động tìm nguồn cung.

Nhộp nhịp “bến đỗ” TPHCM

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 1.000 nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm nguồn cung, trong đó TPHCM đang dần khẳng định vai trò như một cổng giao thương quan trọng.

Doanh nghiệp tham quan tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng trong khuôn khổ triển lãm quốc tế ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Hưng, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho biết, Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực - Thực phẩm (HCMC FOODEX 2025) vừa qua là minh chứng rõ nét. Sự kiện tạo không khí giao thương trực tiếp sôi động, với hàng ngàn cuộc hẹn giữa doanh nghiệp được chốt ngay tại chỗ. Không chỉ riêng ngành dịch vụ ăn uống (F&B), nhà mua hàng quốc tế còn tìm kiếm sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, bao bì, với yêu cầu khắt khe về minh chứng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG (bộ tiêu chuẩn quốc tế dùng để đánh giá mức độ phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và điều kiện giao hàng quốc tế.

HCMC FOODEX 2025 đã thu hút gần 400 doanh nghiệp với 500 gian hàng, tiếp đón hơn 300 nhà mua hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức đã thiết lập hơn 1.000 cuộc kết nối trong 4 ngày, điều đó phản ánh xu hướng người mua hàng muốn tìm nguồn cung trực tiếp tại chỗ, thay vì chỉ giao dịch trực tuyến như thời kỳ hậu đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, kịch bản là “đơn hàng đi trước”, còn triển lãm là nơi chốt điều kiện, sau đó nhà mua hàng sẽ tới tận nhà máy khảo sát quy trình.

Nhu cầu này dự báo sẽ tiếp tục tăng tại Vietnam International Sourcing VIS 2025 (VIS 2025), diễn ra từ ngày 4 đến 6-9 tại TPHCM. Theo Bộ Công thương, sự kiện sẽ mời hơn 300 đoàn mua hàng từ 60 quốc gia, quy tụ 500 gian hàng giới thiệu khoảng 12.000 sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu, hơn 3.000 cuộc làm việc được lên lịch trước giữa các đối tác có nhu cầu rõ ràng. Quy mô và cách tổ chức cho thấy thiên hướng “mua hàng thực chất” thay vì chỉ phô diễn sản phẩm. VIS 2025 đã nhận được sự xác nhận tham dự của nhiều tập đoàn và chuỗi phân phối hàng đầu thế giới như Walmart, Amazon (Hoa Kỳ), IKEA, H&M (Thụy Điển), Uniqlo, Aeon (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan), LuLu Group (UAE) và Coppel (Mexico). Một số nhà mua hàng còn mở gian hàng ngay tại triển lãm để tìm kiếm, đàm phán, khảo sát nhà máy nhằm hướng đến hợp tác dài hạn.

Onloop - thương hiệu uy tín của Chile, tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam cho các sản phẩm chiến lược như nội thất kim loại, đồ gia dụng, sản phẩm giấy, đồ vệ sinh cá nhân và đồ dã ngoại. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn của Brazil như Cecil Group, Veel Trade, Timbro Trading, Slot International Ltd… đưa ra kế hoạch hợp tác hai chiều nhập khẩu gạo, thủy sản, trái cây, cà phê, dệt may, xe máy điện, thiết bị điện tử từ Việt Nam và chào bán da thuộc, thịt bò, cà phê xanh, khoáng sản, đường, bông xơ.

Đáng chú ý, Port Houston - một trong những cảng biển quan trọng nhất của Mỹ, cũng tham gia VIS 2025 với mục tiêu tìm đối tác Việt Nam để mở rộng dòng hàng vào thị trường Mỹ. Với lợi thế hạ tầng hiện đại, kết nối hơn 200 cảng trên toàn cầu, cảng Houston được xem là “cửa ngõ vàng” để hàng Việt vươn xa. Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), nhấn mạnh: “VIS 2025 thể hiện niềm tin của nhà mua hàng quốc tế vào năng lực sản xuất và tiềm năng hợp tác lâu dài với doanh nghiệp Việt Nam”.

Doanh nghiệp Việt tự tin

Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, nhận xét nhiều nhà mua hàng đến triển lãm mang sẵn đơn hàng chi tiết về tiêu chuẩn chất lượng, kế hoạch giảm phát thải bao bì, điều kiện giao hàng và yêu cầu minh chứng truy xuất nguồn gốc. Chẳng hạn, nhà mua hàng từ kênh HORECA sẽ tìm nhà cung ứng ổn định, bao bì xanh, chứng chỉ an toàn vệ sinh quốc tế. Các đoàn không chỉ tìm sản phẩm đơn lẻ mà còn hướng tới quan hệ cung ứng chiến lược, ưu tiên đối tác đạt chuẩn xanh, dữ liệu minh bạch.

Doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm tại một triển lãm quốc tế ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Hưng, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Sự khác biệt “khẩu vị” của nhà mua hàng quốc tế năm nay được ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ khí, Điện TPHCM, kể: “Khi người mua hàng bước vào nhà máy, câu hỏi đầu tiên không còn là giá cả mà là quy trình và chỉ số chất lượng - yếu tố mà doanh nghiệp Việt đang từng bước đáp ứng”. Vì đã xâm nhập vào thị trường quốc sâu rộng nên nhiều doanh nghiệp Việt tự tin cho rằng sản phẩm đã dần đáp ứng được “bài thi” kỹ thuật từ các nhà mua hàng quốc tế.

Theo đó, nhà máy và sản phẩm phải được chuẩn hóa theo HACCP, ISO 22000, BRCGS (hệ thống/tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm); công thức chế biến được cải tiến để giảm phụ gia, phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh mà nhà mua hàng từ Mỹ, châu Âu. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đủ sâu, hiển thị trên QR/GS1, nhờ vậy hồ sơ vùng nguyên liệu và lịch sử lô hàng giúp tăng độ tin cậy. Bên cạnh đó, năng lực giao hàng đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng nhanh và giao hàng theo đợt để thử thị trường, chuẩn hóa thời gian và chủ động logistics.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Bidrico, thêm một góp ý, doanh nghiệp có thể dùng kênh phân phối khu vực như Aeon, Central Retail, Lotte, SATRA làm “bàn đạp” để thử chuẩn, hoàn thiện quy trình trước khi gia nhập vào hệ thống bán lẻ toàn cầu, vừa giảm rủi ro vừa tích lũy hồ sơ hợp tác.

Một sự quan tâm mới của các nhà mua hàng năm nay là họ chú trọng quan hệ cung ứng chiến lược, ưu tiên đối tác đạt chuẩn quốc tế, minh bạch dữ liệu, có lộ trình xanh hóa. Nhà mua hàng trực tiếp tìm nhà sản xuất tại Việt Nam để rút ngắn logistics, giảm chi phí nhưng đòi hỏi doanh nghiệp giữ vững chuẩn mực, tốc độ và kỷ luật giao hàng trở thành xu hướng phổ biến. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn hóa nhanh từ nhà máy tới sản phẩm, thiết lập hệ thống truy xuất QR/GS1, nâng năng lực đáp ứng linh hoạt từ đơn hàng nhỏ đến giao hàng theo đợt… sẽ dễ dàng lọt vào “mắt xanh” người mua hàng.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc các nhà mua hàng quốc tế rầm rộ đến Việt Nam năm nay đã mở ra thời điểm vàng để doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu. Bộ khuyến nghị doanh nghiệp tận dụng mạng lưới Thương vụ Việt Nam tại hơn 60 quốc gia để tiếp cận đúng đối tác, giảm chi phí tìm kiếm và sàng lọc nhà mua hàng tiềm năng qua các phiên trao đổi theo ngành.

ÁI VÂN