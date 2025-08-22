Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

Trung tâm Logistics Chân Mây với hơn 33,6ha tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, không chỉ là “cú huých” cho hạ tầng logistics mà còn có tác động lan tỏa mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, giúp miền Trung “cất cánh” từ Chân Mây

Đây là sự kiện thường niên do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Sự kiện được kỳ vọng mang đến những đột phá trong tư duy phát triển logistics vùng, tạo nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới.

Quang cảnh diễn đàn

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, logistics xuyên biên giới trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, với lợi thế cảng biển nước sâu và cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, đang nổi lên như trung tâm kết nối chiến lược. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng, vùng cần một hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ và bền vững. Đây chính là trọng tâm của các phiên thảo luận tại diễn đàn lần này để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng phân tích những điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế và vận hành, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một nội dung quan trọng cũng được các đại biểu và chuyên gia “mổ xẻ” là thúc đẩy logistics xuyên biên giới, khai mở các hành lang vận tải thế hệ mới, đặc biệt gắn với các dự án trọng điểm tại Chân Mây - Lăng Cô và toàn vùng.

Theo đó, các thảo luận tại diễn đàn không chỉ tập trung vào giải pháp kỹ thuật mà còn gắn liền với phát triển bền vững: xây dựng hệ thống vận tải xanh, ứng dụng công nghệ số trong quản trị chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là bước đi cần thiết để biến tư duy chiến lược thành hành động cụ thể, tạo sức bật mới cho tăng trưởng vùng.

Không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, diễn đàn là cơ hội để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn. Doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ khó khăn trong vận hành, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý, đồng thời kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics đang định hình tại vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.



Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngành logistics đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Logistics ngày càng trở thành "át chủ bài" để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Ông Hoàng Quang Phòng cho rằng, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đi kèm với việc đẩy mạnh khai thác không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ, cùng các chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực đặt ra những yêu cầu mới, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy ngành logistics.

“Logistics không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, dịch vụ logistics càng có vai trò quan trọng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế đất nước và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, các ý kiến tại diễn đàn lần này sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan. VCCI cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí logistics thông qua góp ý chính sách, đối thoại công – tư, và đề xuất các sáng kiến khu vực để đưa logistics Huế và miền Trung kết nối toàn cầu.

VĂN THẮNG