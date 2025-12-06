Cứu 3 thuyền viên trên sà lan bị lật úp

Chiều 6-12, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nạn thành công 3 thuyền viên trên sà lan Long An 05553 bị chìm tại vùng neo Vũng Tàu.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nhận tin báo khẩn từ thuyền trưởng sà lan về việc phương tiện gặp sự cố gần khu vực Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu), cách bờ khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam. Sà lan chở 910m³ cát xây dựng nhập khẩu từ Campuchia. Trên sà lan có 3 thuyền viên, do ông Huỳnh Thanh Quý (46 tuổi, quê Tây Ninh) làm thuyền trưởng.

Sà lan Long An 05553 bị chìm tại vùng neo Vũng Tàu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Biên phòng Cửa khẩu cảng đã huy động ca nô cùng lực lượng cơ động nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 9 giờ 30, lực lượng cứu hộ đến vị trí xảy ra tai nạn nhưng sà lan đã lật úp và chìm hoàn toàn.

Tàu cá BTH 84859 TS hoạt động gần đó đã kịp thời phát hiện và cứu vớt cả 3 thuyền viên lên tàu an toàn. Các nạn nhân sau đó được chuyển giao cho lực lượng biên phòng đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

3 thuyền viên trên sà lan chìm may mắn được cứu sống

Theo thông tin ban đầu, sà lan bị chết máy và trôi tự do, dẫn đến tai nạn trên biển.

Bộ đội Biên phòng TPHCM đang phối hợp Cảng vụ Hàng hải TPHCM tiếp tục xử lý vụ việc.

