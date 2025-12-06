Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng đi vào Biển Đông.

Chiều 6-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ở phía Đông của miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có xu hướng đi vào Biển Đông. Chiều 6-12, tâm áp thấp nhiệt đới ở tọa độ 11,8 độ Vĩ Bắc - 125,9 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10km/giờ.

Vị trí và dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật chiều 6-12

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 7-12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển hướng Tây Tây Nam vào miền Trung Philippines. Đến ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, gió cấp 6, giật 8 và sẽ duy trì cường độ, vận tốc 20-25km/giờ trong những ngày sau đó. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ gần sáng 8-12, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

*Chiều 6-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến An Giang đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm từ chiều 6-12 đến 8-12 là từ vĩ tuyến 10,5 đến 13 và phía Đông kinh tuyến 118. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

PHÚC VĂN