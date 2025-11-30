Xã Hồ Tràm dành hơn 2 tỷ đồng triển khai kế hoạch an sinh xã hội

Ngày 30-11, ông Huỳnh Phi Khánh, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, UBND xã vừa ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện và bền vững cho người dân địa phương.

Qua rà soát thực tế, có 315 hộ gia đình với hơn 1.000 nhân khẩu cần hỗ trợ. UBND xã Hồ Tràm đã xây dựng lộ trình hỗ trợ cụ thể với tổng kinh phí dự kiến hơn 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Lãnh đạo xã Hồ Tràm thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒ TRÀM

Các hạng mục hỗ trợ trọng tâm bao gồm: Xây mới và sửa chữa nhà ở cho 17 hộ; hỗ trợ vốn và phương tiện sinh kế cho 24 hộ; cấp thẻ BHYT cho 267 đối tượng khó khăn; trao học bổng, dụng cụ học tập cho 138 trẻ em; giải quyết việc làm cho 42 lao động.

Đặc biệt, xã ưu tiên các giải pháp sinh kế bền vững thay vì trợ cấp đơn thuần, triển khai các mô hình thiết thực như: hỗ trợ hiện vật kinh doanh nhỏ (xe nước mía, dụng cụ làm bánh); mô hình nuôi tặng giống (heo, bò, gà) có cam kết tái đầu tư; cho hộ dân mượn đất công ngắn hạn để canh tác.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồ Tràm trao con giống cho các hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Về y tế, mô hình “Bác sĩ gia đình tình nguyện” sẽ được kích hoạt nhằm khám bệnh định kỳ tại nhà cho các trường hợp bệnh nan y, già yếu. Đồng thời, xã cũng phát động chương trình “100.000 đồng yêu thương” để gây quỹ mua BHYT cho người khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm nhấn mạnh: “Xã Hồ Tràm đang phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ, chính quyền địa phương xác định không để các nhóm yếu thế như người già neo đơn, lao động tự do và hộ nghèo bị bỏ lại phía sau. UBND xã Hồ Tràm cam kết công tác rà soát và giải ngân sẽ được thực hiện minh bạch, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, mạnh thường quân để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho toàn dân”.

QUANG VŨ