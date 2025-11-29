Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội thể thao phường Bến Cát

Sáng 29-11, phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức khai mạc Đại hội thể thao lần thứ I năm 2025 với sự tham dự của gần 1.000 vận động viên, cổ động viên đến từ các đơn vị.

Lễ khai mạc diễn ra với 19 khối nghi lễ, diễu hành, đồng diễn đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các khu phố, trường học, và các câu lạc bộ phường.

﻿ Quang cảnh Đại hội thể thao phường Bến Cát lần thứ I

Các màn diễu hành, biểu diễn đã tạo nên không khí trang trọng, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của phong trào thể dục thể thao địa phương.

Các đoàn diễu hành qua lễ đài

Đại hội thể thao phường Bến Cát lần thứ I gồm 8 môn thi đấu: Bóng đá, bóng chuyền, bida, cầu lông, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy và chạy việt dã.

Nghi lễ rước đuốc tại đại hội

Đại hội là ngày hội lớn, nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao, vận động nhân dân thường xuyên rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe để lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định, Đại hội thể thao phường Bến Cát lần thứ I là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là dịp tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội thể thao cấp thành phố và tham gia thi đấu tại các giải cao hơn.

TÂM TRANG