Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn ra tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, một nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa đã có hành vi làm trái trình tự, thủ tục, tự ý bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Quang cảnh phiên tòa sáng 29-6. Ảnh: PHÙNG ANH

Lợi dụng những sai phạm từ nhóm cựu cán bộ này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo" - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) cùng đồng phạm đã sử dụng thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của 686 bị hại.

Tại phiên phúc thẩm, có 5 bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Bên cạnh các bị cáo, có 414 người tham gia tố tụng (được tòa án cấp sơ thẩm xác định là bị hại) cũng có đơn kháng cáo. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã phán quyết buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, 414 nhà đầu tư này không đồng ý mang tư cách tố tụng là bị hại mà khẳng định mình là "bên thứ ba ngay tình".

Những người này lập luận rằng, vào thời điểm ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, họ hoàn toàn tin tưởng vào tính pháp lý của các văn bản do các đơn vị liên quan ban hành và không hay biết về những sai phạm bị phát giác sau này. Do đó, 414 nhà đầu tư đề nghị tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai dự án và thực hiện việc bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Tại phần thủ tục sáng cùng ngày, bị cáo Hoàng Viết Quang xác nhận, bị cáo ra tòa phúc thẩm với mong muốn được hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, người này bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Theo bị cáo Quang, bản án sơ thẩm tuyên là "quá nghiêm khắc, quá nặng".

Những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Nói trước tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang cho biết, đây là sai phạm nhất thời, không phải là bản chất của bị cáo. Sau đó, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến nêu lên nhiều tình tiết giảm nhẹ như được tặng 3 huân chương, 1 kỷ niệm chương, 2 bằng khen, từng tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, gia đình nhiều người có công với cách mạng... để mong được tòa giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Duy Cường cũng mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Bị cáo Cường cho rằng, vai trò của mình trong vụ án là thụ động.

Phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

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