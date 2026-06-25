Pháp luật

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung

SGGPO

Công an phường Láng (TP Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh.

Chiều 25-6, Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan tới vụ việc cô gái bị shipper hành hung, lôi tóc kéo lê trước khu vực tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Camera an ninh ghi lại vụ việc

Trước đó, vụ việc được camera an ninh ghi lại vào ngày 23-6 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra sau khi cô gái đặt đồ ăn nhưng bỏ lỡ các cuộc gọi của shipper, xuống nhận hàng muộn nên 2 bên xảy ra tranh cãi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người phụ nữ cho biết sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài. Camera an ninh ghi lại cảnh nam shipper đuổi theo, túm tóc từ phía sau, kéo ngã nạn nhân xuống vỉa hè rồi liên tiếp đánh vào mặt. Sự việc dừng lại sau khi có người tới can ngăn.

Đến chiều 25-6, qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi hành hung là N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Công an phường Láng cũng đã mời người này đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Ảnh màn hình 2026-06-25 lúc 15.07.35.jpg
Cô gái bị shipper hành hung. Ảnh cắt từ clip
Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

xác minh clip cô gái bị shipper hành hung Công an phường Láng hành hùng shipper

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn