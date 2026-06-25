Pháp luật

Lãnh 5 năm tù vì đăng video có nội dung chống phá Nhà nước

SGGPO

Bị cáo Trương Anh Thư đã đăng tải các đoạn video có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ngày 25-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Anh Thư (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) 5 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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Bị cáo Thư tại toà

Theo cáo trạng, từ năm 2011, bị cáo Trương Anh Thư đã tạo lập, quản trị và sử dụng các kênh youtube để đăng tải, chia sẻ các bài viết liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ tháng 4-2025 đến tháng 5-2025, bị cáo đã tàng trữ, phát tán, đăng tải 4 video lên không gian mạng. Theo kết luận giám định, 4 đoạn video clip này có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; bịa đặt thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

Hành vi của bị cáo Thư đã vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018; xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa...

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LAM NGUYÊN - CẨM NƯƠNG

Từ khóa

TAND TPHCM Xuyên tạc Không gian mạng án tù chống phá nhà nước

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