Tây Ninh: Tăng cường giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Ngày 25-6, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trong bối cảnh loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, 6 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, tình cảm; 3 vụ do mâu thuẫn cá nhân kéo dài không được phát hiện, giải quyết kịp thời; 17 vụ còn lại bắt nguồn từ những mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt, ăn nhậu, vay mượn tiền.

Đáng chú ý, nhiều vụ án ban đầu chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tây Ninh, bên cạnh các nguyên nhân trực tiếp, tình trạng gia tăng tội phạm giết người còn xuất phát từ những hạn chế trong công tác phòng ngừa xã hội.

Do đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động nhận diện nguy cơ phát sinh tội phạm để mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp trên địa bàn trọng điểm, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ hòa giải và các mô hình tự quản.

Các địa phương rà soát, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, người sử dụng ma túy, người có biểu hiện tâm thần, các trường hợp mâu thuẫn kéo dài, bạo lực gia đình; kịp thời hòa giải, giải quyết tranh chấp ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự. Người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng do buông lỏng quản lý.

QUANG VINH