Bắt 51 đối tượng lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ” tại Công ty Metaland

Tối 27-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 51 đối tượng gồm lãnh đạo, cổ đông, quản lý, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (phường Chợ Quán), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ.

Clip: Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 51 đối tượng. Nguồn: Công an TPHCM cung cấp

Đây là kết quả mở rộng điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Như Báo Sài Gòn Giải phóng thông tin, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, với gần 200 bị can liên quan các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng để chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của người dân.

Theo điều tra, sau khi lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác) cùng các đồng phạm tiếp tục lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM), nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Để vận hành hệ thống, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ, gồm: Nguyễn Thanh Hải, cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm, cổ đông, phụ trách toàn bộ tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh, Giám đốc kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương, phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm, nhân viên sale và kế toán được tổ chức theo mô hình phân cấp nghiêm ngặt.

Các đối tượng xây dựng một quy trình hoạt động khép kín tinh vi. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng, gọi điện mời tham dự chương trình tri ân hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thu nhập của khách để đánh giá năng lực tài chính.

Tại các buổi giới thiệu, nhân viên dùng kịch bản dàn dựng sẵn để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ có quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng sinh lời cao. Công ty nâng khống giá bằng cách niêm yết 2 gói thẻ, sau đó cho nhân viên tự thương lượng giảm giá để tạo cảm giác ưu đãi đặc biệt, nhằm ép khách ký hợp đồng.

Đáng chú ý, sau khi khách xuống tiền, công ty sẽ trích chính nguồn tiền này để chi trả lại một khoản nhỏ dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ năm đầu tiên", nhằm tạo lòng tin giả và hạn chế khiếu nại.

Thực tế, công ty không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên cũng lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi thu được tiền của nạn nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty và cá nhân khác có liên quan, để xử lý theo quy định.

MẠNH THẮNG