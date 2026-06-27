Ngày 27-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, bước đầu bắt giữ 11 đối tượng.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

Video: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 5 tỷ đồng

Đầu tháng 5-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc trên được được tổ chức và phân thành nhiều tầng, cầm đầu tài khoản tổng tại Việt Nam là Lê Văn Hoàng (sinh năm 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Cơ quan chức năng lấy lời khai Lê Văn Hoàng

Từ tài khoản tổng, Hoàng chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng dưới sự chỉ đạo của Hoàng đã trực tiếp tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11 đến 17-6) là hơn 5 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Quốc Trường (sinh năm 1988) và Trần Hữu An (sinh năm 1990), cùng trú tại TP Đồng Nai, tổ chức cho đối tượng khác đánh bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến 25-6, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU