Bắt tạm giam người phụ nữ phát tán nội dung sai sự thật, kích động gây rối

Lê Thị Thủy (trú tỉnh Nghệ An) thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật; kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người, gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Cơ quan An ninh điều tra đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy. Ảnh: Công an Nghệ An

Chiều 25-6, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy (sinh năm 1968, trú xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Các lệnh, quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn. Theo đó, Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

Các nội dung, hành vi cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, tháng 4-2024, UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu, quy hoạch triển khai dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú, xã Tân Châu... Ngày 14-2-2026, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai đến người dân để nắm rõ chủ trương.

Tuy vậy, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng, dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng 60ha đất quy hoạch nghiên cứu cấp vùng chưa được hủy bỏ..., một số đối tượng khiếu kiện cực đoan đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, gây phức tạp tình hình. Nhiều lần tổ chức tụ tập đông người kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép, cản trở các buổi làm việc. Đặc biệt, đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực để phát hiện, cản trở phương tiện đi vào khu vực núi Cao Sơn. Trong đó, Lê Thị Thủy đóng vai trò cầm đầu, chủ chốt.

Sự việc này không chỉ gây cản trở phương tiện lưu thông trên tuyến đường và công tác cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào khu vực nghĩa trang xóm Xuân Phú, mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép. Tuy nhiên, Lê Thị Thủy cùng một số đối tượng vẫn kích động người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục giữ lán gác, barie trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

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DƯƠNG QUANG