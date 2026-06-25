Xe khách cháy rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang trong đêm khuya.

Sáng 25-6, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khống chế thành công vụ cháy xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa).

VIDEO: Xe khách cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Nguồn: Cục CSGT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 24-6, xe khách mang BKS 77F-004... lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km334+700 cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phương tiện.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Lúc này, trên xe có hàng chục hành khách cùng tài xế và phụ xe đã kịp thời rời khỏi xe an toàn, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh.

Lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Sau nhiều giờ khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

TIẾN THẮNG