Truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Ngày 30-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, các bị can Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị truy tố về cả hai tội danh nêu trên.

Bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam)

Các bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM), Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam) cùng một số bị can khác tại VICEM bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; trong đó có bị can bị truy tố thêm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội), các bị can Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, đánh giá không đúng hiệu quả dự án, dẫn đến công trình dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm

Dự án khởi công ngày 6-5-2011, đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công, với tổng chi phí đầu tư 1.245 tỷ đồng, gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan công tố xác định có hành vi “thông đồng” trong gói thầu thi công tường vây và cọc khoan nhồi, giữa Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long (Trưởng Ban Quản lý dự án) với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG