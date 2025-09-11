Cựu Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau lãnh án 18 tháng tù

Chiều 11-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Cà Mau đã tuyên án các bị cáo trong vụ án “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau.

Bị cáo Việt và Nhung tại tòa

Theo đó, bị cáo Trần Quốc Việt (sinh năm 1970, cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau) bị tuyên 18 tháng tù giam về tội “Lập quỹ trái phép”, bị cáo Đinh Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1986, cựu kế toán Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau) 1 năm tù treo cùng về tội “Lập quỹ trái phép”.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2022, bị cáo Việt đã chỉ đạo kế toán Đinh Thị Cẩm Nhung lập “Quỹ đời sống” trái quy định, tự ý để ngoài sổ sách kế toán toàn bộ số tiền nhận được từ tiền khen thưởng tập thể; tiền các công ty, cơ sở kinh doanh cho tặng; tiền bán giấy vụn, phế liệu (là nguồn thu ngân sách Nhà nước) và đã sử dụng hết số tiền trên để chi cho các hoạt động của đơn vị, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước trên 455 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Việt và Nhung thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội; các bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi của mình. Bị cáo Việt đã nộp khắc phục hậu quả 350 triệu đồng, bị cáo Nhung khắc phục 60 triệu đồng.

TẤN THÁI