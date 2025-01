Khởi tố vụ án lập quỹ trái phép tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

Ngày 2-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử và Đinh Cẩm Nhung, kế toán Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi lập quỹ trái phép. Hai bị can được cho tại ngoại để điều tra.