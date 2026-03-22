Y tế - Sức khỏe

Cứu người đàn ông bị vỡ gan, dập thận do cần cẩu máy xúc va trúng

SGGPO

Kích hoạt báo động đỏ nội viện, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã cứu sống một bệnh nhân bị vỡ gan, đứt rời cuống thận sau khi bị cần cẩu máy xúc va trúng.

Ca phẫu thuật kéo dài 80 phút cứu sống bệnh nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, người đàn ông 59 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cần cẩu của máy xúc va trúng vùng ngực và bụng. Bệnh nhân vã mồ hôi, đau dữ dội, mạch khó bắt, huyết áp tụt sâu, dấu hiệu sốc mất máu cấp.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ nội viện”. Các ê-kíp nhanh chóng phối hợp cấp cứu, đồng thời tiến hành chẩn đoán khẩn. Kết quả xác định bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ thận, máu tràn nhiều trong ổ bụng.

Ca phẫu thuật khẩn cấp được triển khai ngay sau đó. Bệnh nhân được xác định vỡ gan độ VI, vỡ thận phải độ V, đứt cuống thận, kèm vỡ đại tràng ngang và dập tá tụy. Các bác sĩ tiến hành khâu gan, chèn gạc cầm máu, cắt bỏ thận phải không còn khả năng bảo tồn, khâu nối đại tràng, làm sạch ổ bụng và truyền 4 đơn vị máu.

Sau 80 phút phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, tri giác hồi phục.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tai nạn lao động vỡ gan đứt cuống thận TPHCM máy xúc cần cẩu

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn