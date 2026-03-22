Cứu người đàn ông bị vỡ gan, dập thận do cần cẩu máy xúc va trúng

Kích hoạt báo động đỏ nội viện, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã cứu sống một bệnh nhân bị vỡ gan, đứt rời cuống thận sau khi bị cần cẩu máy xúc va trúng.

Ca phẫu thuật kéo dài 80 phút cứu sống bệnh nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, người đàn ông 59 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cần cẩu của máy xúc va trúng vùng ngực và bụng. Bệnh nhân vã mồ hôi, đau dữ dội, mạch khó bắt, huyết áp tụt sâu, dấu hiệu sốc mất máu cấp.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ nội viện”. Các ê-kíp nhanh chóng phối hợp cấp cứu, đồng thời tiến hành chẩn đoán khẩn. Kết quả xác định bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ thận, máu tràn nhiều trong ổ bụng.

Ca phẫu thuật khẩn cấp được triển khai ngay sau đó. Bệnh nhân được xác định vỡ gan độ VI, vỡ thận phải độ V, đứt cuống thận, kèm vỡ đại tràng ngang và dập tá tụy. Các bác sĩ tiến hành khâu gan, chèn gạc cầm máu, cắt bỏ thận phải không còn khả năng bảo tồn, khâu nối đại tràng, làm sạch ổ bụng và truyền 4 đơn vị máu.

Sau 80 phút phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, tri giác hồi phục.

KHÁNH CHI