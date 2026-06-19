Cứu người phụ nữ Campuchia mắc bệnh lý mạch máu nguy hiểm

Ngày 19-6, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, vừa can thiệp nội mạch cứu người bệnh K.Y. (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) mắc bệnh lý mạch máu nguy hiểm: tắc hoàn toàn đoạn cuối động mạch chủ bụng lan xuống hai động mạch chậu hai bên, làm giảm nghiêm trọng lượng máu nuôi hai chi dưới.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau mỏi chân cấp tính, hạn chế vận động. Khai thác bệnh sử ghi nhận người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và rung nhĩ mạn tính.

Kết quả chụp CT mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng dưới thận bị huyết khối gây tắc hoàn toàn, tổn thương lan xuống cả hai động mạch chậu chung trên nền xơ vữa động mạch mạn tính. Đây là những mạch máu chính đưa máu từ tim xuống nuôi hai chi dưới.

BS CK2 Dương Duy Trang can thiệp cho người bệnh

Theo BS CK2 Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Y khoa, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115, đây là trường hợp hội chứng Leriche (bệnh tắc động mạch chủ - chậu) trên nền bệnh lý mạch máu mạn tính, diễn tiến đến tắc cấp do huyết khối.

“Động mạch chủ bụng giống như tuyến đường huyết mạch đưa máu xuống hai chân. Khi đoạn cuối của mạch máu này bị tắc, lượng máu nuôi chi giảm đáng kể. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu chi nặng, tổn thương mô không hồi phục, thậm chí nguy cơ mất chức năng chi, nhiễm trùng nhiễm độc đe dọa tính mạng”, BS Trang thông tin.

Vị trí tắc động mạch chủ - chậu

Điều đáng chú ý là người bệnh đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo từ nhiều tháng trước nhưng không nghĩ đến bệnh lý mạch máu. Đây là biểu hiện điển hình của bệnh động mạch ngoại biên. Nhiều trường hợp thường nhầm lẫn với thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa hoặc tình trạng suy giảm sức khỏe do tuổi tác nên bỏ lỡ giai đoạn điều trị sớm. Bên cạnh các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, bệnh nhân còn mắc rung nhĩ mạn tính – một dạng rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong buồng tim.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Tim mạch can thiệp quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch. Các bác sĩ tiến hành tái thông đoạn mạch bị tắc bằng bóng nong, sau đó đặt đồng thời hai stent tự bung kích thước lớn tại hệ động mạch chủ - chậu nhằm khôi phục dòng máu xuống cả hai chi dưới. Can thiệp diễn ra thuận lợi. Dòng máu qua đoạn động mạch bị tắc được tái lập tốt, tình trạng tưới máu hai chân cải thiện rõ rệt.

Sau theo dõi và điều trị, người bệnh phục hồi ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.

BS CK2 Dương Duy Trang khuyến cáo: người trên 50 tuổi, đặc biệt nếu có đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc rung nhĩ, cần cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu như đau mỏi chân khi đi bộ, đi được một đoạn phải dừng nghỉ, tê lạnh bàn chân, chuột rút thường xuyên hoặc các vết thương ở chân chậm lành. Nhiều người chỉ nghĩ đến xương khớp khi đau chân kéo dài, trong khi nguyên nhân thực sự có thể nằm ở hệ mạch máu. Việc bỏ sót bệnh động mạch ngoại biên không chỉ ảnh hưởng khả năng đi lại mà còn có thể dẫn đến thiếu máu chi nặng, đe dọa khả năng bảo tồn chi nếu phát hiện quá muộn. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở chân, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời.

THÀNH AN