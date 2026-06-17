Ngư dân được nối thành công cánh tay sau 6 giờ gặp nạn trên biển

Bị hai chiếc ghe ép dập nát khuỷu tay trong lúc lao động trên biển, một nam bệnh nhân 47 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cứu cánh tay sau một ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài hơn 5 giờ.

Bệnh nhân đã hồi phục và đang tập phục hồi chức năng.

​Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa vừa tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Thanh S. trong tình trạng sốc chấn thương, mất nhiều máu do tai nạn lao động trên biển. Vùng khuỷu tay trái của anh S. bị dập nát nghiêm trọng, đứt gần lìa, gãy xương và đứt toàn bộ mạch máu, thần kinh, chỉ còn dính lại phần da rất mỏng.

​Do điều kiện vận chuyển từ biển vào bờ gặp nhiều khó khăn nên 6 giờ sau khi bị nạn, anh S. mới nhập viện. Khoảng thời gian vàng để can thiệp đã trôi qua, bệnh nhân đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cánh tay. Tuy vậy, ê-kíp trực vẫn nỗ lực tận dụng từng giây, từng phút, nhanh chóng hồi sức chống sốc, truyền máu, giảm đau, vừa chuyển khẩn cấp bệnh nhân lên phòng mổ.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn 5 giờ.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê hồi sức, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành cắt lọc mô dập nát, xử lý xương gãy. Sau đó, một cuộc nối vi phẫu phức tạp được thực hiện để ghép và nối lại hệ thống mạch máu, thần kinh, gân cơ. Phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca mổ mới hoàn thành.

Sau 1 tuần điều trị, cánh tay từng dập nát đã hồi phục, tuần hoàn máu được tái lập, cẳng tay và bàn tay của anh S. đã hồng ấm trở lại, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Đặc biệt, ngón tay bắt đầu có cảm giác và nhúc nhích được. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và tập phục hồi chức năng.

Các ngón tay của bệnh nhân có cảm giác và bắt đầu cử động được.

BSCKII. Nguyễn Phương Nam, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết: “Ca phẫu thuật là một cuộc chạy đua với thời gian đầy căng thẳng. Về mặt chuyên môn, chúng tôi đã thực hiện phối hợp nhiều kỹ thuật phức tạp như vi phẫu nối mạch máu và thần kinh, phục hồi cơ, xương. Đồng thời, ê-kíp cũng tiến hành lọc bỏ những phần cơ bị dập nát và các mô chết để làm sạch vết thương. Thành công trong việc cứu sống chi thể cho bệnh nhân, thời gian tới, chúng tôi dự kiến thực hiện thêm một số phẫu thuật nhỏ để đảm bảo sự phục hồi hoàn hảo nhất cho cánh tay người bệnh”.

Khuyến cáo y tế về sơ cứu đứt rời chi thể: - Rửa sạch phần chi bị đứt bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý. ​- Dùng gạc sạch bọc lại, cho vào túi nilon buộc kín. - Đặt túi nilon vào thùng chứa đá lạnh (tuyệt đối không để chi thể đứt lìa tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc hóa chất để tránh bỏng lạnh, hoại tử mô).

KHÁNH CHI