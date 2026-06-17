Bác sĩ Việt Nam cứu bệnh nhi Campuchia bị tim bẩm sinh rất nặng

Bệnh tim bẩm sinh khiến cháu bé 3,5 tuổi chỉ nặng 11kg, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình điều trị và can thiệp tim mạch.

Ngày 17-6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa can thiệp thành công cho bệnh nhi E. (3,5 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị tim bẩm sinh nặng.

Bệnh sử ghi nhận, bé E. bị thông liên nhĩ kích thước lớn, một dị tật tim bẩm sinh phổ biến. Gia đình được tư vấn tìm cơ hội điều trị ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu, gia đình đã đưa E. sang Việt Nam.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhi, biểu hiện kích thước lỗ thông liên nhĩ rất lớn.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, kết quả siêu âm tim ghi nhận lỗ thông liên nhĩ khoảng 16mm. Các buồng tim phải giãn nhiều do tình trạng quá tải thể tích kéo dài.

Đáng ngại, trẻ chỉ nặng 11kg dù đã 3,5 tuổi (thông thường cân nặng tuổi này là 13 - 15kg).

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, ê-kíp can thiệp tim mạch quyết định thực hiện đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua đường ống thông tim.

Theo BS-CKII Trần Công Bảo Phụng, Trưởng Đơn vị can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đây là trường hợp khá đặc biệt vì lỗ thông liên nhĩ rất lớn so với thể trạng bệnh nhi.

Với kích thước lỗ thông 16mm ở một trẻ chỉ nặng 11kg, việc can thiệp gặp nhiều thách thức về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, bệnh nhi là người nước ngoài, không có bảo hiểm y tế nên việc cân nhắc chi phí và lựa chọn dụng cụ cũng gặp không ít khó khăn.

BS Trần Công Bảo Phụng (phải) chia sẻ niềm vui cùng gia đình bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm của ê-kíp, thủ thuật đã được thực hiện thành công. Lỗ thông được đóng hoàn toàn, dụng cụ nằm vững, không ghi nhận biến chứng. Chỉ sau 2 ngày, bé đã được xuất viện với tình trạng tim cải thiện rõ rệt.

Ca can thiệp cũng mở ra cơ hội phát triển tốt hơn cho bệnh nhi. Trẻ có thể cải thiện khả năng ăn uống, tăng cân tốt hơn và bắt kịp đà tăng trưởng của trẻ cùng lứa tuổi.

Theo BS Phụng, thông liên nhĩ là bệnh tim bẩm sinh khá thường gặp nhưng nhiều trẻ có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa tim mạch khi trẻ có các dấu hiệu như chậm tăng cân, hay viêm hô hấp tái diễn, giảm sức vận động hoặc phát hiện tiếng thổi tim bất thường.

Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng lâu dài, tạo điều kiện cho trẻ phát triển bình thường.

GIAO LINH