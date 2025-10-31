Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo

Ngày 31-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Trong các bị cáo, có ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều trình bày về những tình tiết giảm nhẹ của mình, mong tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Phạm Thái Hà đề nghị tòa phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với bị cáo Phạm Thái Hà còn có 8 bị cáo khác, từng làm việc ở những doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang trước đây.

Trong các đơn kháng cáo, có 7 người xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 8 đến ngày 18-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên và tuyên án phạt 29 bị cáo về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây) bị phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Phạm Thái Hà bị phạt 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh trên.

Bản án nêu rõ, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang trước đây, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ GTVT trước đây, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, bộ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

ĐỖ TRUNG