Vụ án Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng thừa nhận cáo trạng

Trưa 8-9, sau khi đại diện Viện KSND TP Hà Nội công bố xong cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa. Ảnh: NAM ANH

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) trả lời rành rọt về quá trình, diễn biến tham gia đấu thầu các dự án tại TP Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang (trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh).

Như Báo SGGP thông tin, Nguyễn Duy Hưng trong vụ án này bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công nhiều dự án.

Những sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trung Nguyên

trả lời thẩm vấn, Nguyễn Duy Hưng khai, doanh nghiệp bị cáo khi thành lập có vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo chiếm 86% cổ phần và vợ bị cáo chiếm hơn 10% cổ phần.

Tại dự án cầu Đồng Việt, sau khi biết thông tin UBND tỉnh Bắc Giang (trước đây) sắp triển khai dự án, Nguyễn Duy Hưng khai, có mối quan hệ từ trước với cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái, nên chủ động gặp lãnh đạo tỉnh, đặt vấn đề xin tham gia đấu thầu. Khoảng 1 tuần sau, thông qua ông Phạm Thái Hà, Hưng về tỉnh Bắc Giang gặp Bí thư Tỉnh ủy và được đồng ý cho tham gia đấu thầu dự án.

Quá trình triển khai hồ sơ đấu thầu, Tập đoàn Thuận An được UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Quản lý dự án hỗ trợ.

Nguyễn Duy Hưng thừa nhận, tất cả hành vi sau đó đều diễn ra như cáo trạng nêu.

Cụ thể, sau khi được tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tham gia đấu thầu và trúng thầu, Tập đoàn Thuận An chi tiền bồi dưỡng 1 số cơ quan và cá nhân. Trong đó, Nguyễn Duy Hưng khai, đưa cho ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, trước đây) 1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nguyễn Duy Hưng cũng khai đưa tiền cho Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang trước đây), song không nhớ bao nhiêu, chỉ xác nhận những con số trong cáo trạng là đúng.

Về nguồn tiền, bị cáo cho biết, doanh nghiệp thu từ các đơn vị thành viên trong liên danh và công ty con của tập đoàn, như Công ty Trung Chính, Công ty 168, Công ty Nam Anh, Công ty Thuận An EC.

về dự án ở tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Duy Hưng cho biết, bị cáo đã liên lạc với ông Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án của địa phương này) để hẹn gặp và xin tham gia đấu thầu.

Quá trình tham gia, Tập đoàn Thuận An đã lập hồ sơ "quân xanh, quân đỏ" để đấu thầu. Theo Nguyễn Duy Hưng, sau khi doanh nghiệp trúng thầu, bị cáo chi tiền cám ơn tổ chấm thầu, nhưng không nhớ chi tiết. Bị cáo chấp nhận số tiền mà cáo trạng đã nêu.

Chiều nay, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm thực hiện những hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tại các tỉnh Bắc Giang trước đây (nay là Bắc Ninh), Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ GT-VT trước đây (nay là Bộ Xây dựng). Theo đó, tại tỉnh Bắc Giang, bị cáo và đồng phạm đã trúng thầu gói thầu số 7 dự án Đồng Việt trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng. Tại tỉnh Tuyên Quang, bị cáo và đồng phạm tham gia gói thầu số 26 dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (giai đoạn 1) trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,8 tỷ đồng. Tại TP Hà Nội, bị cáo và đồng phạm trúng gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy 2 trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng. Tại Bộ GT-VT, bị cáo và đồng phạm trúng gói thầu XD0, XD02 dự án quốc lộ 14E trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Ninh, bị cáo và đồng phạm trúng gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều trái quy định, gây thiệt hại Nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng...

ĐỖ TRUNG