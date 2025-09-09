Đại diện Viện kiểm sát: Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An "giẫm đạp lên pháp luật"

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và bị cáo buộc "lợi dụng mối quan hệ thân thiết" với một số lãnh đạo địa phương, bộ, ngành nhằm can thiệp, tác động để có được các dự án xây dựng trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Tại phần xét hỏi ngày 8-9, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã cơ bản thừa nhận những sai phạm mà bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố mình.

Sáng 9-9, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi cho cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp liên quan về hoạt động đấu thầu. Bị cáo Hưng cho biết, cơ bản các gói thầu ngân sách "gần như đều được chỉ định nhà thầu tham gia".

Dẫn chứng về gói thầu cầu Đồng Việt (Bắc Giang trước đây), bị cáo Nguyễn Duy Hưng khai, khi biết thông tin đã chủ động mời gọi một số nhà thầu lập liên danh tham gia đấu thầu. Nhưng các nhà thầu nghe vậy đều đặt câu hỏi ngược lại: "Thế có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không?". Khi đáp "chưa gặp" các lãnh đạo tỉnh, tất cả nhà thầu này đều từ chối tham gia.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa. Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An nhìn nhận qua dẫn chứng trên rằng, trong thực tế hoạt động đấu thầu đã có cơ chế xin - cho tồn tại từ rất lâu và đã “ăn” vào suy nghĩ của các nhà thầu. Việc công bằng trong công tác đấu thầu rất khó thực hiện.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nguyễn Duy Hưng tạm dừng và khẳng định, Nhà nước đã có các quy định chặt chẽ, đảm bảo đấu thầu đúng luật, công khai, trong các quy định có nêu đầy đủ hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia đấu thầu. Mặc dù vậy, bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm vẫn vi phạm. "Nói một cách dân dã, bị cáo đã giẫm đạp lên các quy định", đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận vai trò chủ mưu, nên đã nhận trách nhiệm lớn nhất và xác định sẽ khắc phục triệt để, sẽ dùng các tài sản bị kê biên để khắc phục.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: TRUNG NGUYÊN

Theo cáo buộc của cơ quan công tố và thừa nhận của bị cáo Nguyễn Duy Hưng ngày 8-9, trong các gói thầu từng thi công, Tập đoàn Thuận An đều sẽ "hỗ trợ" cho Ban Quản lý dự án "tiền công tác", thường là 3% tiền thanh toán trước thuế, chưa kể tiền biếu các quan chức khác.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Duy Hưng thừa nhận việc mang tiền đến biếu quan chức, tuy nhiên các lãnh đạo tại Tập đoàn Thuận An đều cho biết cầm túi quà nặng đi biếu nhưng không biết bên trong là tiền.

Bị cáo Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) khai được bị cáo Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo một số lần cầm "túi quà nặng khoảng 1kg" đi biếu, nhưng không biết bên trong có gì.

Trong khi đó, bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kế toán thuộc Tập đoàn Thuận An) bị cáo buộc, ngoài các hoạt động phối hợp gian lận đấu thầu, còn lập và theo dõi file chi tiền cho các cá nhân trong Ban Quản lý dự án, trình Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Anh Quang duyệt chi theo từng đợt. Sau đó, bị cáo Hạnh hoặc các nhân viên sẽ trực tiếp đưa tiền hoa hồng cho các quan chức.

Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh khai tại phiên tòa rằng, chỉ lập 1 file với tên và chức danh trong Ban Quản lý dự án do Trần Anh Quang đọc, để file excel và tự nhảy ra số tiền, bị cáo sau đó in ra nộp cho Trần Anh Quang, không biết là tỷ lệ hay tiền gì.

Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh khai, vài lần được Trần Anh Quang và Nguyễn Duy Hưng đưa cho cái túi, tập tài liệu để đưa cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án. Đưa xong, bị cáo đi về, không biết bên trong có gì. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết bên trong các túi đó là tiền.

Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh khẳng định, hành vi của mình là không oan, nhưng hoàn toàn bị động.

Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, tạm nghỉ chiều nay.

ĐỖ TRUNG