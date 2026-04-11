Thế giới

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris để ngỏ khả năng tái tranh cử

Theo Đài NBC, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa gửi đi thông điệp về việc trở lại đường đua vào Nhà Trắng khi phát biểu trước các cử tri đảng Dân chủ.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: XINHUA
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: XINHUA

Tại hội nghị của Mạng lưới Hành động quốc gia ở New York, bà Kamala Harris khẳng định đang cân nhắc việc tranh cử lần thứ ba, khiến không khí hội trường như bùng nổ. Bà Kamala Harris tuyên bố: "Tôi có thể, tôi đang suy nghĩ về việc đó".

Bà Kamala Harris xuất hiện khá mờ nhạt kể từ sau thất bại năm 2024, nhưng gần đây đã dần trở lại tâm điểm chú ý thông qua nhiều lần xuất hiện và tới thăm các bang miền Nam. Các đồng minh cho biết bà hiện vẫn chưa quyết định chính thức, nhưng đang thực hiện các bước để duy trì phương án tranh cử.

Sự kiện của Mạng lưới Hành động Quốc gia được coi là "phép thử" sớm cho những ứng cử viên tiềm năng năm 2028.

Các cuộc thăm dò sớm cho thấy bà Kamala Harris bắt đầu cuộc đua ngầm cho năm 2028 với lợi thế đáng kể về mức độ nhận diện tên tuổi. Tuy nhiên, với việc một số thành viên nổi bật khác của đảng Dân chủ cũng đang thăm dò khả năng, con đường giành được đề cử của bà được dự báo là không dễ dàng.

PHƯƠNG NAM

