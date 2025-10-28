Cứu sống bệnh nhân có "trái tim tan vỡ"

Ngày 28-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phối hợp Bệnh viện Từ Dũ cứu sống thành công một ca bệnh mắc bệnh cơ tim Takotsubo – còn gọi là hội chứng “trái tim tan vỡ” – trong tình trạng nguy kịch nhờ kích hoạt hệ thống hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể (ECMO) 24/7.

Trước đó, ngày 17-10, bệnh nhân V.T.B (42 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị ngưng tim 2 lần trong quá trình phẫu thuật tại Bệnh viện Từ Dũ. Ê-kíp nỗ lực hồi sức tích cực, giúp tim bệnh nhân đập trở lại. Đồng thời, ê-kíp của khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức có mặt sau khi nhận thông tin mời hội chẩn.

Đánh giá tình hình, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy do sốc tim nặng và cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại phòng Hồi sức tim mạch, kết quả siêu âm tim cho thấy những hình thái điển hình của bệnh cơ tim Takotsubo - một thể bệnh cơ tim do stress. Bệnh còn được gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ", dễ bị nhầm với nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay lập tức, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể 24/7, đặt hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch – động mạch, tạo “cửa sổ” cho cơ tim hồi phục.

Nhờ đáp ứng tốt với điều trị, sau 10 ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, chuyển sang thở oxy qua canula, các dấu hiệu sinh tồn phục hồi ổn định.

PGS-TS-BS Hoàng Văn Sỹ, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Đây là ca bệnh rất nặng, diễn tiến đột ngột. Sự phối hợp kịp thời giữa hai bệnh viện đã góp phần quyết định vào kết quả điều trị thành công".

Hội chứng “trái tim tan vỡ” có thể khởi phát sau tình trạng stress cả về thể chất hoặc tâm lý, đặc biệt là đối với bệnh nhân phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Bác sĩ lưu ý, đối với phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn mãn kinh, cần cảnh giác khi có triệu chứng đau ngực, khó thở sau stress hoặc sau phẫu thuật. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc cơ tim Takotsubo.

GIAO LINH