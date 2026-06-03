Ngày 3-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính phủ trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026

Tại nghị quyết, Chính phủ cũng thống nhất nội dung dự thảo tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt (sau khi đã bổ sung, hoàn thiện theo văn bản số 3804/BTP-PLDSKT ngày 1-6 của Bộ Tư pháp, trong đó có phạm vi điều chỉnh và tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ).

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt; có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Trước đó, chiều 28-5, UBND TPHCM đã tổ chức hội thảo góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM về dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 09-NQ/TW không chỉ định hướng chiến lược mà còn khẳng định quyết tâm của Trung ương trong xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ đối với Đông Nam Á và châu Á.

Trong đó, Bộ Chính trị, Trung ương đồng ý để TPHCM chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Đây là nhiệm vụ chiến lược, mang tính lịch sử, nhằm tạo thêm cơ hội, khung thể chế đặc biệt, vượt trội để thúc đẩy thành phố phát triển trong thời gian tới...

LÂM NGUYÊN