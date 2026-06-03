Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Chiều 3-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra các phiên thảo luận tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). 780 đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận sôi nổi tại 5 trung tâm chuyên đề, trong đó có những nội dung lớn, trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh phiên thảo luận tại đại hội, chiều 3-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại trung tâm thảo luận số 1, hơn 150 đại biểu cùng trao đổi về chủ đề “Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm, từ xa nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong bối cảnh mới, cần các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn…

Đại diện địa phương có đông đoàn viên, lao động, ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM cho biết, TPHCM đang quản lý khoảng 23.000 công đoàn cơ sở với hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn, chiếm khoảng 1/4 số đoàn viên công đoàn cả nước.

Sau sáp nhập, tổ chức Công đoàn Thành phố đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, người lao động và yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Thành Đô, để duy trì được niềm tin vững chắc của người lao động, tổ chức Công đoàn Thành phố đã chủ động thay đổi tư duy, không dừng lại ở vai trò hòa giải mang tính bị động, mà quyết liệt để trở thành “lá chắn pháp lý” bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Minh chứng rõ nét nhất là trong thời gian qua, nhận được sự ủy quyền từ tập thể người lao động, các cấp Công đoàn Thành phố đã chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý, khởi kiện hàng loạt doanh nghiệp cố tình chây ì, vi phạm nghĩa vụ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố trực tiếp lập hồ sơ khởi kiện, tham gia tố tụng và tranh tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hơn 2.500 người lao động tại các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội và nợ lương kéo dài. Tổng số tiền thu hồi, khắc phục hơn 49 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả đó, tổ chức Công đoàn TPHCM đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; chuẩn hóa và nâng cao năng lực đại diện của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đa dạng hóa mô hình tập hợp đoàn viên; phát huy lực lượng nòng cốt gắn liền với nâng cao phúc lợi bền vững. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phát triển đoàn viên; nâng tầm đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng công cụ hỗ trợ chuyên sâu cho cơ sở.

Ông Ngô Ngọc Vinh phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Là người hoạt động ở cơ sở, ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Stanley (LĐLĐ TP Hà Nội) – đơn vị liên doanh giữa Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản với quy mô trên 2.500 đoàn viên công đoàn và người lao động - cho biết, trong quá trình đối thoại và thương lượng tập thể, công đoàn cơ sở luôn kiên trì với nguyên tắc minh bạch.

“Công đoàn công ty chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin từ người lao động, từ các bộ phận sản xuất cũng như từ ban lãnh đạo công ty. Những kiến nghị liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bữa ăn ca, môi trường làm việc hay thời gian làm thêm đều được tổng hợp đầy đủ, khách quan để trao đổi với doanh nghiệp. Ngược lại, những khó khăn của doanh nghiệp về đơn hàng, chi phí sản xuất hay biến động thị trường cũng được công đoàn truyền tải minh bạch đến người lao động để chia sẻ và đồng hành”, ông Ngô Ngọc Vinh chia sẻ.

Cùng với đó, tại công ty, nhiều phúc lợi như: người lao động sau 4 năm làm việc sẽ được cộng thêm 1 ngày phép; người lao động làm ca 2 và ca 3 được hưởng mức phụ cấp cao hơn 30% so với quy định pháp luật. Đặc biệt, trong 2 năm 2023 và 2025, thỏa ước lao động tập thể tại công ty cũng bổ sung nội dung: phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng cho gần 200 nhân sự kỹ thuật; điều chỉnh lương hàng năm dựa trên mức lương tối thiểu vùng kết hợp đánh giá hiệu quả sản xuất; mức thưởng năm lên tới 6 tháng lương, được chia thành 2 đợt trong năm.

Gần đây nhất, trong buổi đối thoại định kỳ năm 2026, nhiều kiến nghị của người lao động, công đoàn được ban lãnh đạo công ty ghi nhận và yêu cầu phòng ban chức năng triển khai như tăng phụ cấp chống nóng lên gấp đôi. Theo ông Vinh, đây là kết quả từ quá trình thương lượng thực chất và minh bạch thông tin.

Liên quan nội dung chăm lo, bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên nêu kỳ vọng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo bước đột phá trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo bà Hiền, để bảo vệ lợi ích cho người lao động, tổ chức công đoàn cần đổi mới cách làm để hoạt động hiệu quả thực chất hơn.

Bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua thực tế hoạt động tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn, bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, công đoàn cần đổi mới tư duy và phương thức tham gia xây dựng pháp luật, chủ động từ sớm, từ xa, nhất là việc nghiên cứu, tham gia ngay từ đầu xây dựng các văn bản chính sách.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu dự phiên thảo luận tại đại hội, chiều 3-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, với số lượng công đoàn viên lên đến hơn 10 triệu người, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn rất nặng. Theo ông, công đoàn là tổ chức đầu tiên được người lao động tìm đến khi gặp khó khăn. Do đó, cán bộ công đoàn cần nêu cao phẩm chất, không chỉ động viên, mà phải có “trái tim ấm áp” để chia sẻ, chăm lo, hỗ trợ người lao động...

THÁI PHƯƠNG